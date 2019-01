Gallardo: ''No hay muchas alternativas''

River disputó este martes por la noche el único amistoso de pretemporada, donde le ganó por 1-0 a Nacional de Montevideo, en un encuentro disputado en el Estadio Domingo Burgueño de la ciudad uruguaya de Maldonado. El gol de la victoria Millonaria fue convertido por el colombiano Juan Fernando Quintero de penal.

Tras el triunfo, el que habló con los medios fue el entrenador Marcelo Gallardo, quien se refirió al calendario apretado que tendrá su equipo en el primer semestre: ''Es un poco complicado porque no tuvimos tiempo para descansar, trabajar y mirar la cantidad de competencias. Se hizo muy corto para un equipo que ya empieza a jugar el sábado Vamos a tener que gestionar bien las cargas porque son muchos los partidos. Tenemos un plantel corto pero bien definido, con juveniles que van a ir ganando minutos de a poco''.

Sobre el mercado de pases: ''No hay muchas alternativas''

Por otra parte, aclaró la postura que tomó la institución en este mercado de pases: ''No es fácil. No hay muchas alternativas. En muchos lugares están comenzadas las ligas. Traer por traer no lo vamos a hacer. Si hay alguna válida, la vamos a pensar. Es un mercado tranquilo. Trabajaremos con lo que tenemos y esperamos en este semestre sacar puntos en la Superliga y en la fase de grupos en la copa''.

También, tuvo tiempo para opinar sobre la posible salida de Jonatan Maidana: ''No hay nada confirmado. La postura de Joni es salir, me lo manifestó. Para mí, es un hombre que me dio mucho. El reconocimiento va a ser eterno. Deja una impronta formidable. ,Si no se da, seguirá con nosotros firmes como un guerrero que fue durante todos estos años. Me dio muchísimo''.

Para cerrar, hizo mención al retiro del uruguayo Rodrigo Mora de la actividad profesional: ''Con Rodrigo hace un año venimos así. Hizo un esfuerzo enorme. No estaba en los papeles de nadie. Por su físico y mentalidad, ha vuelto a jugar. Por ahí, no esperábamos eso. Es mérito de él. Lo acompañamos. Sabíamos que podía llegar este día. Tenía que asimilarlo. Lo asimilo. Venía sufriendo demasiado. Es un jugador que adoro. Lo acompañaremos desde donde sea. Esperamos que siga con nosotros. Veremos cuál es su decisión despues de este duelo''.