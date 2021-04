Duro golpe: Sosa, afuera del clásico por Covid-19

Luego de la derrota del pasado sábado contra Talleres en el Mario Alberto Kempes, la semana de Independiente arrancó torcida y con el pie izquierdo, en los días previos al clásico del próximo sábado a la noche contra Racing en el Presidente Perón. Antes del primer día de entrenamiento de este lunes a la mañana, Julio César Falcioni recibió una mala noticia para el encuentro frente la “Academia”, se trata que Sebastián Sosa fue confirmado como caso positivo de Covid-19 y se perderá una nueva edición del derbi de Avellaneda.

Ante la presencia de varios casos con síntomas compatibles a COVID-19 en el Plantel Profesional y Reserva, se aumentará la frecuencia de controles.



Martes y jueves se realizarán tests de antígenos a todo el Plantel Profesional. En caso de detectar un positivo, se hará el PCR. — C. A. Independiente (@Independiente) April 5, 2021

En el TCR de esta mañana saltó el resultado final, del ex portero de Peñarol, se retiró a su domicilio y se aisló del resto de sus compañeros, no estaría disponible por los próximos doce días. Cabe recordar que el uruguayo, también había dado positivo, en su estadía por Matzatlán en México y en su momento había declarado: “Se me cayó el pelo de todo el cuerpo, incluida las cejas. Cuando averigüé, supe que había sido por el coronavirus”, había contado el ex Boca.

Con este panorama, el ex entrenador de Banfield, tiene una pérdida importante en la columna vertebral y seguramente su lugar sea ocupado por Álvarez. El ex Deportivo Morón, la última vez que disputó un compromiso de manera oficial, en diciembre pasado en el Libertadores de América contra Defensa y Justicia, el principal dato que cada vez que le tocó jugar, el “Rojo” nunca perdió: ganó dos y empató dos, recibiendo solamente un gol en contra.

Renzo Bacchia, el otro guardameta oriental que tiene Independiente en su plantel, había dado positivo y está en la recta final de su recuperación, ante estas duras situaciones entre Diego Segovia o Jure Marinovich ambos de la reserva, será el arquero suplente en el Cilindro. Además de Sosa, también presentaron síntomas, los juveniles: Thomas Ortega (jugó todo el segundo tiempo en Córdoba), Patricio Ostachuk (formó parte de la delegación que viajo a la ciudad del cuarteto) y Juan Pacchini (otro pasajero que se subió al avión con destino la ciudad cordobesa y compartió habitación en la concentración con Ortega), este último quedó aislado por contacto estrecho.

En estas últimas semanas, Falcioni tiene un dolor de cabeza antes de cada clásico, antes Silvio Romero y Brian Martínez, los delanteros se perdieron el compromiso contra Boca por lo mismo. Los atacantes, ya recibieron el alta médica y ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico para el sábado a la noche.

Duro golpe del “Diablo” en la previa al sábado, perdió un pilar fundamental en su columna vertebral y seguramente se perderá el duelo con Tigre por Copa Argentina, que será el próximo miércoles 14 de abril. Difícil situación para el mundo de Independiente.