Medina: "Nuestra identidad es buen juego, ambición, intensidad, actitud ganadora y personalidad"

El Matador empató 2-2 en su visita a Defensa y Justicia, por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional. En el encuentro disputado en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela. Y el técnico del equipo cordobés habló sobre sus sensaciones: "Las sensaciones son buenas porque sumamos de visitante, estuvimos dos veces en desventaja y nos recuperamos, y porque tuvimos claras situaciones para ganarlo frente a un rival importante como es Defensa campeón de la última Sudamericana".



Y agregó: "El equipo tiene personalidad y hoy también luchamos hasta el final y siempre buscamos el resultado aún no pudiendo hacer lo mejor de nuestro juego”.



El Cacique también se mostró disconforme con el estado del campo de juego. "Rescato el poder de adaptación del equipo para ir al frente aún en desventaja y porque tuvimos que adaptarnos a un terreno que algunas partes no estaban en las mejores condiciones. El equipo vino a ganar, va al frente y eso es lo que me gusta" apuntó.







En la próxima jornada, la fecha 10, Talleres será local frente a Unión el viernes 16 de abril a las 15.30hs en el estadio Mario Alberto Kempes.