La calculadora en la mano: ¿Qué necesita cada Selección para estar en Qatar?

Las últimas dos cartas. Este jueves en simultáneo, comenzará la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo Qatar 2022, en una jornada que puede definir algunos boletos a la cita mundialista o sentenciar algunas selecciones.

Durante la primera doble ventana del año, tanto la Selección Argentina como Brasil, se encuentran tranquilos porque ya están con el pasaje asegurado al país asiático. En Asunción, Ecuador podría cerrar de manera oficial su vuelta a una Copa del Mundo y el conjunto de Gustavo Alfaro se enfrenta al eliminado Paraguay de Guillermo Barros Schelotto.

Los demás encuentros que se jugarán a partir de las 20:30 del miércoles serian: Uruguay vs Perú; Colombia vs Bolivia y Brasil vs Chile. En estos partidos, son las Selecciones que aún tienen chances matemáticas de clasificar, además del combinado paraguayo, Venezuela (rival del plantel conducido por Lionel Scaloni este viernes), se quedaron sin posibilidades. ¿Qué necesita cada elenco para estar en el próximo Mundial?

Ecuador : Los dirigidos por Alfaro, están a un paso, se encuentran en la tercera posición de las Eliminatorias y con un triunfo en tierras paraguayas, clasificaría de manera directa. En la última doble fecha FIFA, disputadas en enero y febrero pasado, se aseguró al menos jugar el repechaje. Tiene más diez la diferencia.

Uruguay : De la mano de Diego Alonso como entrenador, en el inicio de una nueva era, los uruguayos consiguieron dos victorias al hilo y se trepó a puestos de clasificación directa. La situación “Celeste”, es la siguiente tiene dos espectáculos difíciles ante selecciones que tienen esperanza de estar dentro del top cuatro, en caso de derrotar a Perú en Montevideo y Chile en Santiago, estará en la cita mundialista.

Perú : En las Eliminatorias pasadas para llegar a la Copa del Mundo de Rusia, disputaron la repesca ante Nueva Zelanda por un lugar en suelo ruso y en esta oportunidad, vuelve a estar en la quinta posición. Al menos, necesita cuatro puntos en esta doble ventana, estará atento al resultado de Chile en Brasil.

Chile : Caminando por la cuerda floja. Los comandados por Martín Lasarte, tiene dos duras paradas en este mes de marzo, en sus aspiraciones mundialista y necesita si o si las seis unidades. Si las consigue, tiene que aguardar una serie de resultados, entre ellos un tropezón de Uruguay o Perú.

Colombia : Otro al borde del precipicio. Tiene un plus a favor en sus próximos dos encuentros, se medirá contra Bolivia y Venezuela, ambos están fuera de carrera por un lugar en Qatar. La ecuación que realiza, el equipo cafetero, es sumar los seis puntos en juego y esperar un marcador que lo beneficien.

Por otra parte, la última fecha será el próximo martes y tendrá los siguientes cotejos: Perú vs Paraguay; Venezuela vs Colombia; Bolivia vs Brasil; Chile vs Uruguay y Ecuador vs Argentina, todos estos compromisos se llevarán acabó desde las 20.30 en simultáneo. Cabe recordar que Conmebol, tiene cuatro pasajes de forma directa, hay dos lugares libres y el quinto jugará repechaje contra un representante de Asia.