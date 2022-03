Dybala, en los libros de historia de la “Vecchia Signora” y renovación no acordada

Por la fecha treinta del Calcio, Juventus venció sin problemas al débil Salernitana y sigue al acecho del único líder que tiene el campeonato, Milán. En el encuentro del domingo, Paulo Dybala,, llegó a una marca top en su etapa con el conjunto conducido por Massimiliano Allegri y el atacante que no fue convocado por Lionel Scaloni de cara a esta doble ventana de marzo, abrió el camino a los cinco minutos del primer tiempo.

Con este tanto, el ex jugador de Instituto, anotó la conquista número 113 en 283 partidos disputados y se trepó al décimo lugar de los máximos artilleros históricos en la vida de la “Vecchia Signora”. Igualó el registro que tenía, Federico Munerati, con las mismas alegrías, pero en 253 cotejos jugados y solamente, se encuentra a 177 goles del histórico Alessandro Del Piero, el ex delantero de la Selección de Italia, tiene un saldo de 290 tantos en 705 compromisos.

Por otra parte, Allegri se expresó sobre su futuro incierto: “No sé si Paulo será futbolista de la Juventus en la próxima temporada”, el entrenador italiano abrió el interrogante en medio de la renovación sobre su vínculo. Sin embargo, en las últimas horas, a pesar de haber alcanzado un acuerdo verbal en octubre del 2021 por un nuevo contrato hasta 2026, hubo marcha atrás en las negociaciones.

Desde los pasillos del Allianz Stadium, cambió las condiciones y debes de ocho millones de euros previsto en un primer momento, a seis millones netos más cuatro millones en concepto variables. Con este panorama, el nacido en Laguna, a mediados de este año se queda libre y tiene la libertad de negociar con otra institución.

Dybala will leave Juventus as free agent. There was full verbal agreement last October for €8m plus €2m net salary until 2026 - then Juve decided to change their proposal. ⚠️🇦🇷 #Dybala



Paulo’s not happy with current, new conditions and he will now open talks with other clubs. pic.twitter.com/69UDfrJLGC