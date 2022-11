Scaloni: "Estamos preocupados, Lo Celso es uno de los pilares del equipo"

Tras la lesión de Lo Celso, que en primera instancia era un desgarro grado uno pero se harán más estudios porque puede ser peor, Scaloni declaró que eso era algo que podía ocurrir por la cantidad de partidos que todos los clubes jugaron antes de las convocatorias que harán los DTs para el Mundial.

"Cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer. Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen natural. Les decimos que no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes del Mundial, no tiene mucho sentido. Queremos que disfruten el proceso e intenten pasarla bien", enfatizó el técnico sobre el tema.

Lo Celso dejó la cancha el domingo con muchos signos de dolor en la derrota por uno a cero del Villareal frente al Athletic Bilbao. La primera revisión arrojó que el jugador tenía un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, pero este jueves se hará más estudios para determinar la complejidad de la lesión.

Del lado del cuerpo técnico del seleccionado albiceleste, esperarán los resultados que se hará el jugador. “En condiciones normales, hubiéramos dado la lista antes pero ahora con la situación de ‘Gio’ y otros jugadores, vamos a esperar hasta el último día”, reconoció Scaloni.

Y Lo Celso no es el único, ya que el Cuti Romero también fue desafectado de su último partido con el Tottenham por una lesión. Sus estudios arrojaron que era una distensión y no un desgarro, que era lo que se temía, su tiempo de recuperación es de 10 diez y llegará bien al debut con la selección frente a Arabia Saudita.

Por otro lado, el DT destacó el buen momento y la química que vive su plantel: "Queremos que siga así esta conexión con la gente, más allá de los resultados. Cuando estamos unidos, Argentina es difícil de batir".

"En el último partido con Jamaica cerramos un proceso de casi cuatro años. Se lo dije a los jugadores, fue un camino muy lindo, con momentos no fáciles, pero la mayor parte muy emotivo. Lo disfrutamos un montón y ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial", sentenció Scaloni.