Agüero: "Para mí Argentina jugó muy bien"

El ex delantero de la Selección Argentina y Manchester City, Sergio Agüero visitó al programa de televisión Equipo F y sostuvo: "Hoy el partido no era para Lautaro (Martínez). El nueve... tenés que esperar a ver qué pasa, si tenés algún rebote. Lautaro tenía que estar entre los dos centrales. A veces Leo (Messi) se ponía en offside para que los centrales se vinieran un poco para atrás".

Después continuó con su comentario sobre el atacante de Inter: "Es imposible buscarlo ahí a él. Yo he jugado contra equipos así. Es por afuera y tener ahí alguna chance de que te quede un mano a mano". Además destacó: "Para mí Argentina jugó muy bien. Hay que reconocer que Arabia planteó muy bien las líneas, Argentina no había jugado con un equipo tan adelantado, ante los que tenés que tener mucha precisión. Meter esos pases al espacio no es fácil. Ellos llegaron dos veces y fueron dos goles, pero a mí Argentina me gustó cómo jugó. Arabia paró a los dos centrales arriba para que quedemos en offside".

Por otro lado, con respecto a su retiro del fútbol, el ex jugador de Independiente recordó: "Una semana antes del anuncio estaba tranquilo, meta risas, prendía el stream y me divertía. Pero, después, cuando ves la imagen de la conferencia arranco llorando”. También señaló: "No quería llorar, es más, pensé en hablar bien, tranquilo, hasta que apareció Laporta (presidente del Barcelona) y me dijo ‘bueno, es tu día, sentite orgulloso de esta decisión’. A partir de ese momento empecé a recordar que no iba a jugar más y no quería entrar a la conferencia”. Por último el ex futbolista de Atlético de Madrid reconoció: "Desde que me retiré empecé a mirar el teléfono, a ver cómo iba el Manchester City, el Barcelona, pero no miraba los partidos. Después de dos meses me fui a la Argentina y otros países a pasar unos días porque lo necesitaba”.