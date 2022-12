Emiliano Martínez: "Es una locura estar en la final del mundo"

El arquero Emiliano Martínez aseguró en la antesala de la final del Mundial de Qatar en una conferencia de prensa: "Es una locura estar en la final del mundo. Arrancamos perdiendo con Arabia Saudita, pero fuimos mejorando partido a partido". Luego comentó: "Fue un camino difícil pero dijimos que no íbamos a dejar al país en malas condiciones, que queríamos llegar a jugar la final del mundo".

Además el arquero de la Selección Argentina reconoció: "Nosotros nos sentimos locales en todas las canchas, sentimos a la gente muy cerca. Eso es una gran ventaja". Por otra parte destacó: "Estuvimos viendo a Francia porque también nos podría haber tocado en octavos. Tiene una gran defensa y cuatro delanteros peligrosísimos". En esa línea enumeró: "Tenemos reuniones sobre donde les gusta definir más. Igualmente no me quedo solo con eso, sino con mi sensación en el momento. El margen de error es poco, el mínimo error táctico te puede hacer pagar". También no ocultó: "Nos gusta que digan que el otro equipo es más favorito. Nosotros no nos sentimos inferiores a nadie". Después resaltó: "A Leo (Messi) lo veo feliz, como todos los argentinos. Era difícil superar al Messi de la Copa América, pero ahora incluso lo veo mejor".

Nuevamente el guardameta albiceleste remarcó: "Es difícil no pensar en lo que costó llegar hasta acá. Soy un luchador de toda la vida. Es muy emocionante tener a todo el pueblo argentino defendiendo conmigo el arco, pero cuando empieza el partido tengo la mente fría". Por su parte se describió: "Normal, yo soy un pibe muy normal, no se me van los humos cuando las cosas van bien y no me hundo cuando me va mal. Mi familia y amigos me ponen en mi lugar. Si hay 50 chicos y se quieren sacar una foto me quedo una hora o dos".

A su vez Martínez recordó: "En Rusia estaba comiendo asado con mis amigos en la Argentina. Lo viví como todos los mundiales, he llorado, lo he vivido como hincha como lo viven ahora. Yo soy uno más como uno de ellos. El argentino es muy pasional y por eso lo vivimos como ellos.