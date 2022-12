Lionel Scaloni: "Me hubiera encantado pasar con el colectivo por toda la Argentina"

Lionel Scaloni, en sus momentos más felices al frente de la Selección Argentina en este Mundial de Qatar, no olvidó sus raíces: su familia y Pujato.

Esas reivindicaciones y emociones que expuso frente a los micrófonos reflejaron que el técnico, el ex jugador de Estudiantes de La Plata, no olvidó esas calles, esos campos de juego, que le enseñaron a ser el hombre que es hoy. Después de coronarse campeón del Mundo con la formación albiceleste y de festejar junto al plantel, regresó a su localidad, quien le regaló también un cálido homenaje. En la plaza principal armaron un escenario en donde el ex mediocampista recibió el cariño de sus vecinos, de su entrañable maestra Chichita, del jefe comunal Daniel Quacquarini y de los habitantes de otras ciudades cercanas. En ese evento se le entregó una plaqueta y también se anunció que una calle de Pujato llevará el nombre y el apellido del joven estratega.

En el amanecer de la reunión, llegó el momento más esperado porque Scaloni brindó sus primeras palabras: “Soy feliz cada vez que vengo porque estoy en la casa de mis viejos”. Luego señaló: “Creí que había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Veo gente del pueblo y de alrededores. Esto es el triunfo de todos. Ni de un club ni de otro sino de todo el país. Esta selección jugó para la gente. Es muy emocionante y gratificante esto”. Además reconoció: “Agradecerles a todos y en especial a los de mi pueblo, que sé que sufren por mí, y a todo el país. Me hubiera encantado pasar con el colectivo por toda la Argentina. Lamentablemente no fue posible porque todo lo que vivimos ayer lo llevamos en nuestros corazones”.

Después en su discurso remarcó: “Ahora nos damos cuenta un poco más de lo que se ha conseguido. Sin mi familia nada sería posible ni sería lo que soy”. En esa línea sostuvo: “Estuve con mi papá y pasé a verlo por la clínica”. A su vez Scaloni recordó: “Cuando terminó el partido me senté en el banco de suplentes y fue mi momento en que volví a la tierra. Lo vi a Leandro Paredes y estaba conteniendo algo que era imposible soltar”.