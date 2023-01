Nahuel Bustos: “Vengo a aportar mi granito de arena”

Si bien en el conjunto Matador se dieron muchas bajas y aún pueden darse varias más, el único refuerzo se dio antes de finalizar el año, fue uno que ilusiono a todo Talleres: el regreso del hijo pródigo, Nahuel Bustos luego de dos años.

En la conferencia de prensa de su presentación dejó las siguientes frases ante las preguntas de los medios acreditados.

Su partida en 2020 y su paso por otros equipos

"Me acuerdo muy bien del posteo que hice acerca de volver cuando me fui, todo el mundo sabe que Talleres es mi casa, acá yo me siento muy bien y soy feliz con mi familia que está siempre conmigo. Hubo muchas oportunidades del futbol extranjero pero yo sentía que no era el momento de seguir en el futbol extranjero, necesitaba confianza y estar con la gente que me quiere. Fueron seis meses en los que no estuve bien, no me toco pasar un buen momento, entonces trate de refugiarme en mi casa.”

La bienvenida de los hinchas

“Siempre dije que los hinchas de Talleres somos unos locos lindo. Estoy agradecido por el cariño que siempre me brindan. Estoy aquí y estoy feliz, creo que es la decisión correcta la que he tomado de volver a Talleres”.

Su aporte a Talleres

“Creo que a este Talleres le puedo aportar la experiencia de estos tres años que estuve afuera en el futbol extranjero y los dos años en Europa. Creo que esa experiencia se la puedo aportar al grupo. Al plantel lo vi muy bien, por lo que estoy seguro que vamos a tener un gran 2023 y vine a aportar mi granito de arena.”

Las metas para el 2023

“Las metas son tratar de sumar minutos, ganarme un lugar en el once y aportar mi granito de arena. Creo que estamos para pelear grandes cosas, ya lo ha demostrado Talleres en el 2022 y tendremos un buen año”.

Jugar en otro equipo argentino

“Si, todos sabemos que Talleres ha demostrado que está a un nivel muy bueno. Creo que Talleres tiene mucha vidriera para el fútbol extranjero, no tanto para Argentina pero si más para el fútbol extranjero también. Desde afuera se ve y conocen mucho a Talleres. Cuando estaba en España muchos ex compañeros míos conocían a Talleres y lo tenían muy bien visto. Si he tenido sondeos pero nunca se llegó a nada concreto”.

Luego de la repregunta de si jugaría en equipos como Boca o River comentó: “Nunca he tenido sondeos, tendré que analizar la propuesta, pero hoy mi cabeza está en Talleres”.

Su presente futbolístico

“Estoy muy contento de que los tres primeros equipos de Córdoba estén en Primera División, quitando los colores de lado y el fanatismo, hay muchos chicos que van a tener la oportunidad de jugar y van a crecer mucho porque van a tener la oportunidad de competir en AFA con grandes equipos como los que están en Buenos Aires. Lo miro por ese lado, quizás antes no tenìan la oportunidad de enfrentarse a esos equipos y ahora estando en Primera lo tienen. Estoy muy contento por el fútbol de Córdoba”. “Es cierto que no he tenido muchos minutos en San Pablo pero me siento muy fuerte psicológicamente muy fuerte y físicamente estoy bien, lo que si me falta es trabajar con la pelota porque he estado corriendo sólo, sin poder entrenar con el balón, hoy ha sido mi primera práctica y estoy muy contento”.

El regreso a Talleres

“La vuelta la busque hace seis meses, desde el periodo de pases anterior, no se dio por diferentes motivos, junto a Talleres hicimos imposible como lo hemos hecho ahora y no se logró. Ahora estoy muy contento porque hoy en día se consiguió”.

Los objetivos y las conversaciones con Gandolfi y los referentes del plantel

“Con Guido y con Buffa siempre hablo, de hecho se enojaban porque todavía no me habían presentado, siempre habló con ellos, se nos viene un año muy lindo trataremos de ir paso a paso, los objetivos están claros que son clasificar a copas internacionales y tratar de terminar en los primeros puestos de lo que es la liga”. “Con Javier he podido hablar constantemente, me ayudó muchísimo en estos días, siempre se ha brindado al máximo para yo poder entrenar aquí y no perder mi forma física. Estoy muy agradecido con él, al igual que con Andrés que ha hecho un trabajo muy grande para que yo este acá”.

Su visión acerca del presente de Talleres