Guido Herrera: “Estoy muy ilusionado con lo que se viene”

Este viernes previo al viaje del equipo al país trasandino, el arquero y capitán de la T, conversó acerca de todos los temas que los medios acreditados le consultaron sobre el día a día y el presente albiazul.

La Pretemporada

“Contento en lo personal con mucha ilusión, la verdad que es un lugar donde soy muy feliz y siempre se renuevan las ilusiones y los desafíos. Hemos sido uno de los primeros equipos en comenzar la pretemporada, asique obviamente con mucho tiempo de trabajo que eso es bueno. Ahora vienen estos partidos en Chile y luego el clásico, para luego cuando te queres acordar ya empieza el torneo. Asique nada muy contento e ilusionado con todo lo que se viene”.

Su permanencia

“Obviamente se habló mucho, uno escucha también cuando salen noticias porque también es parte de esto. Pero la verdad es que sólo tengo la cabeza en Talleres, tratar de hacer una buena pretemporada y estar bien. Cuando el club decida que no tenga que seguir más, no seguiré, pero yo siempre estoy predispuesto porque la verdad es que estoy en lugar en el que soy feliz y amo estar acá y como dije recién cada vez que termina un torneo se renuevan las ilusiones”.

Los sondeos de San Lorenzo y Argentinos Juniors

“Ni bien termino el torneo, me toco hablar con la gente de SL y AJ, uno siempre escucha porque es respetuoso y a mí me enseñaron a ser así y no darle la espalda a nadie, pero yo siempre manifesté que estoy en una gran institución, una de las mejores de Argentina. Después un tema que tienen que hablar con la dirigencia y con mi representante, yo no soy quien para no atender el teléfono porque me parece una falta de respeto”.

Los objetivos

“Desde ya uno es que Talleres vuelva a ser internacional nuevamente. Sabemos que el año pasado nos tocó ser internacional que era algo que teníamos pendiente y algo que hoy nos vuelve a quedar. Después obviamente, nos pondremos objetivos nuevamente a corto y largo plazo”.

Los rivales en las primeras fechas

“Eso es depende de cómo lo mires, igual sabemos que en el fútbol accesible no hay partidos que sean fáciles o accesibles y quedo más que demostrado. Entonces eso, por ahí no depende de nosotros, nos tocó ese fixture y también tenemos una semana antes de que empiece el torneo el clásico que sabemos lo que significa acá en Córdoba para nosotros”.

Sobre las bajas del equipo

“Obvio que sabemos que hay varios jugadores que se han ido, eso también habla de la jerarquía de este plantel y después son temas personales. Cada uno tiene sus temas personales y lo tiene que solucionar. Tenemos un grupo en el que hay muchos chicos. Seguramente vendrán compañeros nuevos que nos ayudaran a que este año sea muy positivo para nosotros”.

Las conversaciones con los jugadores pretendidos por otros clubes

“Tenemos un grupo de jugadores, con los que nos conocemos hace muchos años, hemos pasados muchas cosas muy lindas y otras cosas no tan lindas a nivel de resultados y obviamente que tenemos un gran relación con todos, escuchamos la postura de ellos, el club también hará su parte, nosotros sabemos que son jugadores muy importantes de mucha jerarquía y que siempre cuando terminan los torneos, son llamados por otros equipos porque esa es la realidad”.

Balance de la pretemporada y objetivos rumbo a Chile

“El balance es muy bueno, arrancamos con mucho tiempo que es algo que la ves anterior fue más improvisado y no pudimos hacerlo. Lógicamente ahora es la parte donde más fútbol vamos a hacer y nos estamos soltando. Es un grupo donde se está llenando de muchos chicos porque les toca la oportunidad a ellos y creo que estamos mostrando bien las cosas”.

La vuelta de Nahuel Bustos

“Estoy muy contento, es algo que venimos hablando desde hace bastante acerca de su posible vuelta, en el semestre pasado faltaron unos poquitos detalles y ahora está acá y se lo ve muy feliz. La verdad es que tenemos una gran relación, nos tocó vivir cosas muy lindas, viene laburando muchísimo, seguramente nos va a aportar su experiencia y jerarquía, asique estoy muy ilusionado sobre su vuelta porque nos va a potenciar mucho.”

Los refuerzos, la preparación del clásico y el apoyo de la gente

“Sabemos lo que significa para nosotros, el año pasado nos pasó algo muy similar en la cuestión de refuerzos con la llegada de Guillermo Hoyos que tenía poco tiempo de trabajo, con jugadores que se iban y otros jugadores nuevos que venían, obviamente lo sacamos adelante, lo que es un mimo para la gente, porque sabemos lo que significa y el apoyo que nos brinda en cada partido a pesar de los resultados”.