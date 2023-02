Julián Álvarez: “A medida que pase el tiempo vamos a tomar más dimensión”

Hoy no es un día más para el pueblo argentino, un día como hoy hace exactamente un mes atrás, la Scaloneta tocaba el cielo con las manos y daba la vuelta olímpica en el Lusail tras ganarle por penales al último campeón del mundo nada menos frente Francia. En el primer aniversario de esa histórica conquista, Julián Álvarez en una charla profunda con ESPN dio sus sensaciones ante este logro en suelo qatarí: “Cada momento del Mundial me va a quedar para toda la vida, no solo los partidos sino lo que vivimos todos juntos en la concentración” comenzó diciendo, el atacante que milita en el Manchester City.

Luego a la hora de ser consultado por su mejor gol de los cuatros que anotó en el certamen: “Ese segundo tanto ante Croacia, por lo que significó, jugar una semifinal para pasar a la final, que sea tan importante. Y fue un lindo gol, además, más allá de que tuve un poco de fortuna en los últimos metros, pero fue un gol muy bonito y va a quedar siempre en mis mejores recuerdos” recordó, el nacido en Calchín haciendo alusión aquella jugada individual que encabezó una contra en campo propio. Sin embargo, en esas mismas líneas, el jugador de 22 años dejo en claro que aún no le cae la ficha: “Todo el tiempo vemos imágenes, por todos lados y por siempre van a quedar. Fue un momento inigualable. Cuando lo veo ahora no lo puedo creer, es difícil caer y darle el valor que tiene realmente” comentó por la tercera estrella conseguida la tarde del 18 de diciembre.

Por otra parte, el ex River confesó que tuvo un contacto con el entrenador que lo hizo debutar en la máxima categoría: “Gallardo me mandó mensajes durante el Mundial, que estaba orgulloso y me felicitaba por lo que estaba haciendo y que siguiera de esa forma” murmuro ante ese contacto con el ex DT del club de Núñez. En la cabeza de varios todavía siguen aparecen imágenes de la caravana en el arribo al país: "En ese momento no pude ver mucho, traté de disfrutar cada momento con mi familia y mis seres queridos. Saben todo lo que trabajé y me esforcé en este tiempo para lograr esto. El recibimiento fue una locura, volver desde Doha y ver tanta gente, la emoción, la gente loca y contenta por todos lados” ante ese contacto con el público en territorio argentino.

A PLENO. Julián Álvarez se lo notó feliz en todos los festejos post Mundial. Foto: Web

Durante este último tiempo más de un compañero elogió a Lionel Messi y el cordobés en reiteras oportunidades declaró que es su ídolo: “El video cuando tenía 11 años, todas las cosas que pasaron hasta hoy. Un día estar mirando a la Selección desde casa o viviendo un Mundial como hincha, a estar del otro lado y representar al país y contribuir desde cualquier punto” se refirió acerca de su dupla en ataque en la Copa del Mundo. Para finalizar, la “Araña” se rindió ante el trabajo de Lionel Scaloni y compañía: “Un entrenador muy sincero, muy serio, muy ordenado, que te da herramientas justas para salir a la cancha y afrontar el partido de gran forma, los detalles de cada rival. Lo más importante es como estamos nosotros, como nos trata y como entrenamos para estar bien nosotros más allá de enfrentar a cualquier rival” concluyó al ser preguntado por el adiestrador santafesino.