Lionel Scaloni: “No me acuerdo ni que les dije, no me salían las palabras”

Todavía la fiebre de la Copa del Mundo dura y será recordado por mucho tiempo más en cada red social está inundando de recuerdos de la gente, entre lo más tradicionales el festejo al momento de levantar el trofeo en el Lusail o el gol de Ángel Di María en la final. Este miércoles, se cumple un mes de aquel histórico logro de la Scaloneta en el Lusail y el padre de la criatura, Lionel Scaloni habló en Partidazo Cope (una radio de España) sobre sus sensaciones: “No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla” arrancó diciendo el nacido en Pujato.

En segundo lugar, fue consultado por la atajada de Emiliano Martínez sobre el cierre del encuentro: “La salvada del Dibu sí la he visto varias veces y si la vuelvo a ver capaz que entra” comentó acerca del remate de Kolo Muani en los últimos instantes del compromiso. Luego llegó el momento de como vivió las horas previas al partido: “Somos de estar cerca, sabemos los momentos en lo que voy. En la puerta de una final no hay mucho para decir. La charla fue muy emotiva porque son cuatro años trabajando para este momento”, además en esa misma línea aseguró: “Sinceramente fue algo muy emotivo, preparamos el partido y dijimos que pensábamos para ganar el partido, pero cuando quise decir algo más emotivo no podía. Agradecí los cuatro años que vivimos, no pude seguir ni yo ni el cuerpo técnico” recordó lo que atravesó en la concentración.

FUNDAMENTALES. Lionel Scaloni(izquierda) un pilar clave en la carrera de Messi. Foto: Web

Por otra parte, habló sobre la importancia de Messi dentro del vestuario: “Siempre el capitán tiene la última palabra. Yo hablo y después se reúnen ellos, los once que salen a la cancha y habla el capitán como siempre. No formo parte de eso, es un momento de ellos y es único. Es el momento top para un jugador” dejando en claro el papel que juega el astro rosarino. En principio está todo encaminando para la renovación del DT de 44 años: “En algún momento llegará, pero la importancia son otras cosas. Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio” confirmó que existen charla para la extensión de su contrato.

A UN PASO. "Chiqui" Tapia y Scaloni cada más cerca de la renovación del entrenador. Foto: Web

Al momento de ser consultado por la posibilidad de dirigir España, Scaloni no le cerró la puerta a esta chance: “¿Por qué no entrenaría a la Selección de España? Es mi segunda casa. Me siento parte de este país. Creo que España hace bien en tener un técnico español. De la Fuente me dio el curso de entrenador. Nos explicaba todas las dudas que teníamos. En cualquier momento que pueda, la iré a ver” finalizó el santafesino en radio Partidazo Cope.