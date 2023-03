Lionel Scaloni: “La base está y seguirá estando, pero depende de ellos, de que no se relajen”

Luego de la goleada 7-0 frente al modesto elenco centroamericano y antes de abandonar el Madre de Ciudades, Lionel Scaloni brindó la tradicional conferencia de prensa dejando sus impresiones de esta doble ventana: “No estoy en su cabeza, no sé lo que piensa…No sé lo que va hacer, no corresponde. Lo que quiero es que jugué, que esté en una cancha, que sea feliz. Me gustaría que siga jugando” comenzó diciendo el DT nacido en Pujato al ser consultado por el futuro del capitán Lionel Messi. En otra línea, el entrenador santafesino dejo en claro que nadie se tiene que relajar después del título obtenido en Qatar: “Es difícil explicar que está bueno festejar, pero había que preparar el partido. Se vio que los chicos querían competir y es lo más importante de cara a lo que viene”, además hizo hincapié cual es el objetivo: “De nuestra parte pensamos en lo deportivo. La pelota corre y hay que seguir. El objetivo es siempre el mismo: competir y no relajar nunca” añadió el director técnico de la Selección Argentina.

Pensando en el horizonte cercano, debido a que en septiembre próximo arrancan las eliminatorias: “Analizando a los jugadores, siguiendo objetivamente lo que creemos que nos puede faltar. Vinieron 34 futbolistas, eso da la pauta que tenemos donde elegir. No nos relajamos, si tienen que venir otros vendrán” comentó acerca de esta convocatoria. En esta doble fecha FIFA se produjeron los regresos de Nicolás González y Giovani Lo Celso: “Todos saben que estaban en la lista si no hubiera pasado nada. Son dos jugadores importantes. Han estado en todo el ciclo. Más allá de que son festejos por la obtención del título optamos por que jueguen porque creemos que nos pueden aportar. Nos aportan un montón de cosas. Van a ser importantes” sentenció el adiestrador que ganó hace poco el premio The Best en el rubro mejor DT del mundo.

Las voces de los protagonistas

Tras esta última presentación en este mes, en zona mixta los diferentes hombres de la Scaloneta brindaron declaraciones, Nicolás González que retornó a la titularidad con gol se refirió a su regreso: “Perderse un mundial es lo más duro que puede pasarle a un futbolista. Fue un proceso duro, pero con el apoyo de mi familia y amigos pude salir adelante. Estoy feliz y tranquilo de poder volver a vestir esta camiseta” dijo el extremo que milita en la Fiorentina de la Serie A. Otro que se rindió a los pies del astro rosarino: “Messi no se puede describir con palabras. Es el mejor del mundo y lo demuestra partido a partido, día a día. Cada vez que toca la pelota, la hace sonreír” murmuro, el surgido en las inferiores de Argentinos Juniors.

Mismo caso que González fue Giovani Lo Celso, el volante mixto que dio dos asistencias anoche regreso en este encuentro: “Cuando supe que me perdía el mundial estuve tres días llorando en el baño” comentó su drama cuando se enteró que no iba a estar presente en Qatar. Al momento de ser consultado por su retornó a las canchas, el ex Rosario Central aseguró: “Es muy emocionante para mí, volver a ponerme esta camiseta, que es la más linda de todas. Volver a disfrutar con mis compañeros dentro de la cancha después de muchos meses” concluyó el mediocampista.