Alejandro Garnacho: del fin del sueño mundialista a extender más su estadía en los “Diablos Rojos”

“No, la verdad no lo veo posible” parece ser que la historia se terminó a pesar de los miles de intentos, en conferencia de prensa Erik ten Hag, el DT holandés que dirige al Manchester United se refirió si cederá o no a Alejandro Garnacho para la próxima Copa del Mundo Sub 20. Después de que en los últimos días trascendiera que Javier Mascherano, se encuentra en el Viejo Continente tratando de convencer a los diferentes clubes que les den a los jugadores, aunque en el reglamento explica que no hay ninguna obligación debido a que este certamen no figura en el calendario de la FIFA.

Uno de los nombres que más despertaba esperanza era el extremo que se está recuperando de una lesión ligamentaria y en reiteras oportunidades confesó que prefiere vestir la camiseta de Argentina ante de la española (nació en Madrid). Tras este panorama, el ex director técnico del Ajax de su país cerró el tema: “Va a volver a entrenar mañana (por hoy) entrenar parcialmente y veremos cuando estará disponible para entrenar normalmente, y cuando puede volver a jugar los partidos” aseguró ten Hag en la tradicional rueda de prensa.

Esta decisión se debe a que, en esta temporada, Manchester United en junio próximo juega la final de la FA Cup frente a su clásico rival Manchester City y está peleando por clasificar a la próxima Champions League 2024. Sin embargo, en medio de este escenario, el juvenil de 18 años en esta mañana estampo la firma y extendió su vínculo con el club de la Premier League hasta el 30 de junio de 2028, en el mismo contrato se confirmó que habrá una mejor salariar para el delantero.