Messi con las horas contadas en París, ¿empiezan a caminar por caminos diferentes?

“No podemos esperar todo de él” deslizó, Christophe Galtier tras la derrota del París Saint Germain en el clásico ante Olympique Lyon y el entrenador francés salió a defender a Lionel Messi después de ser silbado por los hinchas en el Parque de los Príncipes. “Dio mucho en la primera parte de la temporada, ha sido asistente y goleador en 2023, pero también corresponde a los demás, a sus compañeros, tener un poco más de desborde para llevar más peligro a la meta contraria” aseguró Galtier una vez consumada la octava derrota en este año.

Ante este escenario y en lo días previos al encuentro del domingo, Rafael Yuste vicepresidente del Barcelona reconoció en conferencia de prensa que se comunicó con gente cerca al futbolista campeón del mundo pensando en un posible retornó a la institución. “Por supuesto me encantaría que volviese por lo que podría representar, no solo a nivel deportivo. También creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contacto con ellos” concluyó Yuste al ser consultado por esta situación del atacante que queda libre el próximo 30 de junio.

En medio de este contexto, los principales periódicos de Francia entre esos el polémico L’Equipe dieron a entender que el hombre surgido en las inferiores de Newells está cada vez más del PSG y en el próximo periodo de fichaje podría mudarse a otro elenco. Mientras se menciona una posible vuelta al equipo conducido por Xavi, en las últimas horas el Al Hilal de Arabia Saudita subcampeón del mundial de clubes (perdió en la final contra Real Madrid) le envió un ofrecimiento concreto para sacudir el mercado y soñar con un posible cruce con Cristiano Ronaldo, el portugués milita en el Al-Nassr.

La oferta concreta por Leo es de 400 millones de euros por temporada y en los planes del “10” no la está analizando debido a que piensa seguir jugando en la élite. Claro está la Liga de Arabia Saudita está buscando llevarse la mayor cantidad de figuras para elevar la vara de su torneo.

¿Qué tiene que suceder por una posible vuelta al cuadro español?

Las negociaciones no son sencillas, en el ámbito deportivo no hay mucho por resolver: Xavi el director técnico del Barcelona, es un histórico ex compañero de Messi de la generación dorada y habitualmente suelen tener un dialogo entre ambos.

Otro punto a tener en cuenta: en su momento, el astro no se fue de gran manera del conjunto Culé porque las cosas no quedaron bien con Joan Laporta y hay que ver como se resuelve esa situación. Por último, el otro tema y quizás el más difícil el aspecto económico porque el equipo conducido por Xavi necesita reducir los salarios altos y tendrían pensando contratar una ingeniera financiera para tener todo en condiciones.