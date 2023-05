Pasacalles en contra de Merolla y clima tenso en la institución

Lucas Merolla, central de Huracán, se encontró con mensajes en su contra al llegar a La Quemita. "Merolla traidor y pesetero", "Merolla desagradecido" y "Merolla te va a ir como Gino Clara e Iritier", fueron algunos de los pasacalles que aparecieron en las inmediaciones del Globo.

El defensor se encuentra entrenando solo y a contra turno del plantel profesional, con un profe que el club le puso a disposición. Las complicaciones entre Merolla y David Garzón, presidente de Huracán, comenzaron durante el último mercado de pases cuando la dirigencia notó la negativa del defensor en renovar contrato.

Los protagonistas no pudieron llegar a un acuerdo, luego que el defensor no habría aceptado la oferta de Salernitana de Italia y mucho menos la de Boca Juniors. La relación del jugador con el club terminó cuando el central pidió una suma en dólares que la institución no está dispuesta a pagar.

"El jugador prometió algo que no cumplió, y los representantes prometieron siempre algo que no cumplieron. Que sepan todos que con Huracán no se jode. Nos duele perder un jugador como Lucas y un ingreso al club, pero hay veces que tenemos que hacer respetar a Huracán. A veces me dicen agarrá algo, que es mejor algo que nada, y no considero que Huracán tenga que estar mendigando. Nos hace falta plata y mucha, pero los que decidimos también somos hinchas y nos duele que nos quieran meter el dedo en el culo y nos quieran sacar un jugador por dos pesos", explicó el dirigente electo en 2021 en Soy Quemero.

Predio de Huracán (Foto: Soy Quemero)

El motivo por el cual el defensor no firmó la extensión de su contrato es porque ya tendría avanzada su negociación con Mazatlán de México. El equipo mexicano, donde juegan Ariel Nahuelpán y Facundo Almada, hace unos días informó las bajas de su equipo a través de un comunicado en su cuenta de Twitter: "La directiva del Mazatlán FC informa que ha decidido terminar la relación con el director técnico Rubén Omar Romano y su equipo de trabajo, a quienes agradecemos el esfuerzo realizado", explicaron.

Además del DT, los futbolistas que no seguirán siendo parte del club son: Enrique Cedillo, Luis Quintana, Oswaldo Alanís, Raúl Sandoval, Emilio Sánchez, Efraín Orona, Marco Fabián y Fernando Illescas. El delantero argentino, Ariel Nahuelpán, y el arquero uruguayo, Nicolás Vikonis fueron puestos en la lista de transferibles según el informe oficial.