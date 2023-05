UNO x UNO: ¿Sigue o da un paso al costado?

Gabriel Arias: (3) No da seguridad bajo los tres palos. El segundo gol, comparando con otros encuentros, no fue un problema para el arquero. Platense tuvo varias oportunidades, más allá de las convertidas, pero tras la falta de definición no terminaron en gol.

Facundo Mura: (5) Mostró un poco de irregularidad en la marca y no confrontó mucho.

Leonardo Sigali: (4) Sin conexión con el equipo, cuestión que sorprende muchísimo en este mismo jugador quien fue total referente debido a su gran carácter dentro del campo.

Jonathan Galván: (2) No se vio apto para formar parte del 11 titular.

Gabriel Rojas: (5) En ataque estuvo bastante bien, para defender falló un par de veces.

Juan Nardoni: (2) Tuvo la oportunidad más clara en el PT. Más adelante, no se vio cómodo.

Aníbal Moreno: (5) Resaltó un poco más que el resto del equipo.

Baltasar Rodríguez: (3) Falló en la defensa. No calculó los tiempos y se vino el contraataque del gol.

Emiliano Saliadarre: (6) En el PT estuvo muy activo para atacar pero no tenía quien colabore dentro del área.

Nicolás Reniero: (2) Nada para destacar. Sigue siendo impreciso para encarar o definir.

Héctor Fértoli: (4) Bajó su rendimiento conforme fue avanzando el encuentro.

SUPLENTES:

En resumen, Gago decidió ingresar a los siguientes jugadores:

Gabriel Hauche, Catriel Cabellos, Iván Pillud, Edwin Cardona y Maximiliano Moralez, quienes no lograron darle un giro al equipo, ni destacar con jerarquía.

Es un momento donde el cuerpo técnico debe ponerse firme, tanto para ocupar su lugar como corresponde y también, para que se aumente la responsabilidad dentro del campo de juego.

No hay números buenos para Fernando Gago y el hincha ya se lo hace saber. El panorama de Racing debe dar un cambio lo antes posible y repuntar a lo más alto.