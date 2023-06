Sebastián Villa fue declarado culpable y no jugará más en Boca

Sebastián Villa fue declarado culpable por ejercer violencia de género contra su exmujer Daniela Cortez , sentenciado a dos años y un mes de prisión y no volverá a jugar en Boca, a pesar de que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024

La dirigencia de Boca determinó que Villa no podrá estar presente en ninguna convocatoria por lo que no jugará más en el club, debido a la reciente sentencia del juicio, realizado en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora por “Violencia de Género”. El jugador colombiano fue condenado a dos años y un mes de prisión, aunque por el momento no irá a la cárcel ya que, la pena, no es de cumplimiento efectivo.

El informe del Xeneize, publicado en su sitio web como documento oficial, comunicó: “Boca comunica que, a partir de la fecha, Sebastián Villa no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del club”. Sin embargo, todavía no se especificó acerca de la continuidad del jugador en los entrenamiento del club ya que le quedan dos años de contrato.

Por otro lado, la dirigencia de Boca podrá optar por vender al jugador al extranjero en el próximo mercado de pases, con la condición de que podrá salir del país solo con una autorización judicial.

La sentencia de la Jueza Claudia Dávalos

Claudia Dávalos, la jueza a cargo del juicio, manifestó que el delantero de Boca es “penalmente responsable de amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas” contra su exmujer Daniela Cortez. La pena, de dos años y un mes de presión, no es de cumplimiento efectivo por ser menor de tres años por lo que no irá a la cárcel.

El hecho que lo condenó sucedió en abril del 2020 en la casa del jugador en un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning. En la denuncia, se cuenta expresamente como en medio de la pandemia, durante el aislamiento preventivo y obligatorio, Sebastián Villa le dio un golpe en la frente a su pareja. Luego la tomó del brazo, y la tiró al suelo donde le pegó patadas que le provocaron, a Daniela Cortez, diferentes lesiones de carácter leve.