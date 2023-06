Graham Arnold: "Que estemos jugando contra los últimos Campeones del Mundo después de la Copa es excepcional"

La selección Argentina disputará el primer amistoso de su gira por Asia este jueves a partir de las 09:00. El rival será Australia, equipo que enfrentó por última vez en los octavos de final de Qatar 2022. Graham Arnold, director técnico del conjunto australiano, comentó lo positivo que ve este encuentro ante los campeones del mundo.

"Es una oportunidad fantástica para nosotros. El hecho de que estemos jugando contra los últimos Campeones del Mundo después de la Copa es excepcional, no nos pasó antes" declaró el entrenador de los Socceros.

En la lista de convocados presentada por el DT se encuentran varios jugadores menores de 23 años, once de ellos participaron en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. "No hay mejor manera de probar a los jugadores que haciéndoles jugar contra un rival top, porque cuando se enfrentan a un adversario inferior no aprenden mucho. Me gustan este tipo de partidos duros, ante equipos que nos lleven al límite y que los llevemos al límite" sostuvo Arnold.

El entrenador de los oceánicos reveló el gesto que Lionel Scaloni tuvo con él "Vino hacia mi, me dió un abrazo y me dijo que habían apreciado mucho el encuentro contra nosotros". No solo eso, sino que también agregó "Australia fue el rival más duro de todos en el Mundial y que le había gustado mucho la manera en la que jugamos, la actitud y el coraje de los jugadores. Fue muy elogioso hacia nosotros".

Convocados de Australia

Con nombres nuevos y ausencias el director técnico Graham Arnold dió a conocer la nómina de los convocados para los amistosos previos al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Por primera vez formarán parte del plantel Alessandro Circati, defensor del Parma Calcio 1913 de 19 años, y Thomas Glover, arquero del Melbourne City FC. Mientras que Denis Genreau jugador de Toulouse FC y Gianni Stensness de Viking FK volvieron a ser citados.

En cuanto a Aziz Behich, Jason Cummings, Miloš Degenek, Craig Goodwin, Jackson Irvine, Aaron Mooy y Bailey Wright, se sabe que no se encuentran disponibles debido a diferentes tipos de lesiones. Por lo tanto, en su lugar han sido incluidos a la nómina de 23 jugadores jóvenes que merecen una oportunidad.