Graham Arnold: "Es una guerra, tenemos que lucharla y asegurarnos de darlo todo"

El entrenador australiano, Graham Arnold, brindó una conferencia de prensa en la antesala del choque por Octavos de Final que protagonizarán Argentina y Australia, el sábado 3 de diciembre, en el Mundial de Qatar 2022.



Arnold afirmó que su seleccionado luchará con todo ante Argentina para que los dirigidos por Lionel Scaloni tenga la menor posesión posible.



"No quiero faltar el respeto a la Argentina ni nada por el estilo. ¿Si vamos a ganar? ¡Por supuesto! Entrené el equipo olímpico en Tokio el año pasado y le ganamos a Argentina 2 a 0. Es una camiseta amarilla contra una camiseta a rayas celestes y blancas, son 11 contra 11; 10 camisetas azules contra 10 camisetas amarillas, y será una batalla", sostuvo frente a los periodistas este viernes.



"Es una guerra, tenemos que lucharla y asegurarnos que los muchachos estén en una gran forma física, en una gran forma mental, tengan una gran energía, y salgamos a darlo todo", argumentó.



El ex delantero tuvo experiencias en clubes de Australia, Japón, Bélgica y Países Bajos. Disputó con el seleccionado australiano 56 partidos y anotó 19 goles entre 1985 y 1997.



El DT no es un inexperimentado en cuanto a enfrentamientos contra la Albiceleste. En 1993 como jugador le tocó perder el repechaje al Mundial de Estados Unidos, ante el combinado nacional de Diego Maradona.



"No esperábamos tener que jugar con Argentina en aquella clasificación. Recuerdo que Maradona estaba retirado, había aumentado mucho de peso, pero lo perdió en seis semanas y volvió a jugar", recordó.



"Brindó el pase al goleador (Abel Balbo), no influyó tanto, pero era imposible acercarse a él dentro de la cancha, así de listo era para jugar. Ese el recuerdo que tengo de él. Aquellos partidos, sin dudas, forman parte de un momento estelar de mi carrera", comentó en Doha.



Ahora, como entrenador aseguró que será un plus de motivación jugar ante los bicampeones del mundo.



"Mañana por la noche se verá lo mejor de cada uno de los jugadores en el campo por el hecho de que nos enfrentamos a ellos", dijo. Y añadió: "Los cerebros tienen que estar atentos, durante cada segundo, porque ellos juegan en dos oleadas. Lento para intentar que te relajes, pero cuando te relajás, es cuando te golpean", reflexionó.



El combinado australiano viene de ganarle a Túnez (0-1) y a Dinamarca (1-0) por el grupo D y de perder frente a Francia (4-1) en la primera fecha. Llega a Octavos de final por segunda vez en su historia. Mientras que accederán por primera vez a Cuartos de final si triunfan sobre Argentina.



Cuando le preguntaron a quién le gustaría enfrentar luego en el Mundial, el entrenador fue más allá y respondió: "Brasil. Queremos jugar ante el mejor. No queremos esperar, hay 32 equipos en el Mundial. Ahora estamos en los últimos 16 y queremos jugar contra los mejores", apuntó.



Luego, sobre el choque del sábado, añadió: "Nos encanta estar entre la espada y la pared, y que nadie nos dé una oportunidad, y salir y luchar contra las probabilidades, al estilo del espíritu australiano. Esa es nuestra fuerza".



Argentina awaits ⏳🔜💪



🇦🇷 v 🇦🇺 4.12.22, 6am AEDT

📺💻📱: SBS, SBS On Demand#Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UrWURSetii — Socceroos (@Socceroos) December 2, 2022

Messi, un ser humano

Por su parte, el defensor de Australia, Milos Degenek, también dialogó con los medios sobre el encuentro decisivo contra Argentina donde admitió su admiración por el capitán argentino, Lionel Messi,, y a la vez aseguró que no será un honor enfrentarlo.



"Será un partido de 11 contra 11, no hay 11 Messis, hay uno solo", afirmó al igual que su entrenador.



"Siempre me ha encantado Messi y creo que es el mejor que ha jugado nunca. Pero no es un honor jugar contra él, porque es solo un ser humano, como lo somos todos. Es un honor estar en Octavos de final de un Mundial. Ese es el honor en sí mismo", expresó el jugador de 28 años nacido en Croacia y que debuta en Qatar 2022.



"Nosotros trataremos de impedirlo. Soy un gran admirador suyo pero me encantaría ganar una Copa del Mundo más que él gane", añadió.





Los australianos aprendieron de la derrota frente a Francia durante la primera fecha de la Copa del Mundo. "Les tuvimos demasiado respeto en ese primer partido", dijo Degenek y destacó la reacción de su equipo en las siguientes dos victorias, ante Túnez y Dinamarca.



"El partido (del sábado) será completamente diferente. Obviamente tenemos tiempo para prepararnos, y lo haremos. Pero, de nuevo, son dos estilos de fútbol completamente diferentes. Francia juega de una manera, Argentina jugará de otra manera", indicó.



“Sabemos que este equipo está lleno de estrellas, incluso Dybala está en el banco y Lautaro Martínez sale del banco", sostuvo.