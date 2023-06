Lionel Messi: “Jugué mi último Mundial y no se que pasará en el futuro”

Después de encender la preocupación debido a que Lionel Messi fue demorado en el aeropuerto de Beinjing, el astro rosarino tuvo algunos inconvenientes con su pasaporte y finalmente este problema se pudo arreglar para sumarse a la delegación en el continente asiático. Tras ser uno de los nombres que más revolución causo en la llegada de la selección a China, el nuevo jugador del Inter de Miami dio una entrevista para Titan Sports: “Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No se que pasara en el futuro, pero no he cambiado de opinión. Me gustaría estar allí, pero no voy a participar” comenzó diciendo, el delantero de 35 años.

En su carrera, el ex futbolista del París Saint Germain lleva disputado cinco citas mundialistas: Alemania 2006 (cuartos de final), Sudáfrica 2010 (cuartos de final), Brasil 2014 (subcampeón), Francia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (campeón). Esta declaración hizo ruido y encendió la preocupación en varios de cara a la Copa del Mundo de 2026 que se llevará acabó en Canadá, Estados Unidos y México.

Además, en esa misma línea, el “10” comentó: “Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la trayectoria que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que jugué mi último Mundial” dijo acerca de un resumen de sus años en el verde césped. Sin embargo, a la hora de ser consultado por el Balón de Oro que ganó en la temporada pasada: “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son los que importa, sino los colectivos. El premio más importante es la Copa del Mundo. Este es el premio mayor para mí” concluyó el ex Barcelona en dialogo con Titan Sports.

En principio según trascendió, Leo solamente jugará el primer amistoso de este jueves frente Australia y no estará presente en el segundo cotejo de esta doble ventana contra Indonesia. Dentro de unos días a partir del 1 de julio tendrá que sumarse al elenco de la Major League Soccer porque el 31 del corriente mes ya es jugador libre.