Dos que partieron de Turín

Luego del cierre de la temporada, la Juventus terminó en séptima posición clasificando a la próxima Conference League, donde vivió un año irregular teniendo problemas financieros nuevamente y desde la federación italiana le descontaron diez puntos por esta problemática. En el próximo año jugará el tercer certamen de relevancia en el viejo continente debido a que la Roma en el último minuto se quedó con el pasaje a la Europa League después del gol agónico de Paulo Dybala, justamente un ex hombre que supo vestir los colores del conjunto de Turín.

Sin embargo, en el fútbol europeo ya empezó el receso y se abrió oficialmente el mercado de pases, en los últimos días se conoció que Leandro Paredes no seguirá en el equipo conducido por Massimiliano Allegri. Tras disputar un total de 35 partidos, anotando un gol, repartió una asistencia y sumó un total de 1546’, el volante mixto volverá al PSG a la espera de conocer su situación.

“Ha sido un año muy difícil y duele no poder conseguir los objetivos que teníamos, pero me llevo un grupo de jugadores y personas increíbles” escribió el ex Boca, entre otros en sus redes sociales al anunciar la noticia que no continuará en el elenco de la Serie A. Por otra parte, Ángel Di María es otra de las bajas de la Vecchia Signora, el extremo decidió no renovar su vínculo y es futbolista en condición de agente libre, aunque no sabe dónde continuará su carrera, la idea principal del rosarino es seguir en Europa pensando en mantener un buen nivel de cara a la Copa América 2024.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo” posteó en sus medios de comunicación el ex Rosario Central, Real Madrid, entre otros. Las estadísticas del Fideo en su era por la institución que milita en el Calcio jugó un total de cuarenta encuentros, anotando ocho tantos, además repartió siete pases goles y sumó un total de 2248’.