Julián Eseiza: "Muy contento por el debut y porque el Gato me tiene considerado en esa posición"

Este martes, Godoy Cruz dió vuelta el partido y venció a Defensores Unidos, 3-1, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El delantero, Julián Eseiza,, tuvo su debut como titular del Tomba y al finalizar el encuentro contó sus sensaciones.



"En lo personal muy contento. Aunque estoy hace poco. Por suerte, el Gato (Daniel Oldrá) me tiene considerado en esa posición, donde siempre jugué de chiquito y también, donde me siento cómodo y estoy súper contento con el club, con todo. Que el Gato me tenga en cuenta es algo muy lindo", contó.



"El grupo tiene en la cabeza ganar todos los partidos. A veces se da, a veces no, pero el grupo está muy unido y eso hace que día a día lo demostremos en el partido", manifestó el zurdo quien ya había sumado minutos en partidos anteriores.



En la Liga Profesional 2023, Eseiza ingresó desde el banco de suplentes ante Racing, Belgrano, Argentinos, Lanús, Unión, Newell’s, Atlético Tucumán y Boca Juniors. Sumando un total de 145´.



En el duelo de hoy, Julián jugó 61´, comenzó recostado sobre el sector izquierdo del mediocampo del Expreso. Y por momentos, quedaba de extremo. Se lo pudo observar por todo el frente de ataque en diferentes tramos de la primera etapa.



Sobre el cierre del primer tiempo, le puso un gran pase a Tomás Conechny a espaldas de la defensa del rival. Sin embargo, el chubutense no pudo controlar de buena manera el balón y la jugada se apagó.



Finalmente, el ex Banfield abandonó la cancha a los 16´ del complemento. Y fue reemplazado por Nicolás “Indio” Fernández.



De esta manera, Eseiza alcanzó su noveno partido con la camiseta tombina, con la cual lleva anotado un gol desde su llegada.



Godoy Cruz enfrentará en la próxima ronda a Villa Mitre por Copa Argentina. Pero luego de la alegría de hoy, deberá pensar en lo que se viene, la jornada 22 de la Liga ante Talleres de Córdoba, el próximo sábado.