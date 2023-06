Daniel Oldrá: “Lo más justo era un empate”

Luego de la derrota frente a Atlético Tucumán,, Daniel Oldrá, en una conferencia de prensa, ayer por la noche, declaró sobre el desarrollo del partido y el rendimiento de su equipo: “Fue muy parejo, creo que nosotros no pudimos concretar las ocasiones claras que tuvimos, debió haber sido un empate. No me voy conforme”. Sobre el rival dijo que, por su necesidad de conseguir la victoria, les quedarían situaciones para resolver frente a las cuales no estuvieron finos.

Sobre cómo se desenvolvió el bodeguero durante el partido observó: “Las situaciones más claras las tuvimos nosotros, cuando Atlético nos hace el gol por ahí se arma otro partido, ya termina el primer tiempo y en el segundo nos hacen el otro y te toca un poco. Después fuimos a buscarlo y tuvimos una en el travesaño y bueno, no se pudo”. Agregó que con la inclusión de Tadeo Allende como delantero centro iban a poder generar situaciones y presionar alto aprovechando su velocidad. Respondiendo a la pregunta sobre la salida de Hernán López Muñoz declaró que fue un cambio táctico y aclaró que no tiene ninguna molestia.

También hizo referencia a la relevancia que tienen estos partidos para ambos equipos. En el caso del decano por su situación actual ya que se encuentra en el puesto 23 lo que lo obliga a sumar de a tres para mantenerse en la categoría y para el tomba por sus aspiraciones de clasificar a una copa internacional y para sumar puntos en la tabla de los promedios.

Además, habló sobre los próximos rivales refiriéndose a ellos como fundamentales para definir en qué condiciones, que aspiraciones puede tener el equipo y sobre la importancia de estar a la altura ya que se enfrentarán en el Malvinas Argentinas contra Boca, a Defensores Unidos por Copa Argentina y a Talleres en Córdoba.