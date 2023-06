El uno por uno del Tomba ante el Decano

En la noche del martes, Godoy Cruz visitó a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro por la fecha 20 de la Liga Profesional y cayó 2 a 1. Los goles fueron autoría de Mateo Coronel y Matías Orihuela para los locales y de Julián Eseiza para el conjunto mendocino.



El equipo tucumano fue el dueño de la pelota en gran parte del primer tiempo, mientras que el Expreso también tuvo su rato. Logró hilar jugadas para ir en busca del descuento en el complemento ante un Decano que se reencontró con la victoria en casa, y cortó la racha victoriosa que el Bodeguero traía de la fecha anterior.

Rendimientos:

TITULARES



Diego Rodríguez (6): El arquero cumplió un buen papel en cuanto a despejes de balón y saques de meta.



Pier Barrios (6): El defensor tuvo una performance bastante regular. Participó activamente de los saques de lateral y faltas sobre el elenco tucumano.



Braian Salvareschi (5): El zaguero cometió infracción sobre Ramiro Ruiz Rodríiguez y fue amonestado a los 2 minutos de juego. Colaboró con los rechazos. Fue reemplazado a los 58´.



Federico Rasmussen (7): Estuvo atento desde el inicio a los despejes al córner propios y tiros de esquina del rival.



Juan Andrés Meli (5): Su performance no convenció del todo. Los saques de banda y sobre todo, las faltas no eran necesarias.



Cristian Núñez (6): El jugador tuvo un desempeño aceptable pero participó bastante poco para lo que se esperaba.



Gonzalo Abrego (6): Tuvo su oportunidad a los 17´ y se fue desviado. Nuevamente, a los 46´ el remate se fue afuera.



Nicolás Fernández (7): Cometió faltas y ejecutó córners. Disparó al arco rival a los 60´ y rechazó Guillermo Acosta.



Hernán López Muñoz (5): El jugador fue el que más gambetas completó (6) y que duelos ganó (7) ante Atlético Tucumán. No alcanzó porque también cometió varias infracciones.



Tomás Conechny (6): Disparó al arco a los 13´ y 70´; en el primero, el arquero decano que desvió el balón y segundo dio en el palo. Se colocó en posición adelantada. Ejecutó faltas. A los 79´, intentó nuevamente pero Bruno Bianchi salvó a los decanos.



Tadeo Allende (7): Remató a los 18´ pero Bianchi llevó tranquilidad a su equipo. A los 37´, tuvo una nueva chance pero el tiro se fue desviado.



SUPLENTES:



Lucas Arce (5): Ingresó en el complemento por Braian Salvareschi. Se destacó en los saques de banda pero no influyó favorablemente en el resto del juego.



Thomas Galdames (5): El jugador hizo su entrada a los 78´ en remplazo de Meli. Realizó algunos tiros de esquina, de los cuales uno fue esencial para el gol de Eseiza.



Julián Eseiza (6): Al igual que Galdames, ingresó a los 78´. A siete minutos del final, convirtió de cabeza para el descuento del Tomba ante el Decano. Fue su gol debut.



Salomón Rodríguez (6): Entró en lugar de López Muñoz. Disparó al arco a los 78´ pero el arquero rival se interpuso.