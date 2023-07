El Gato y su pandilla en una misión complicada

Últimas funciones. Ya quedó menos para el final de esta primera parte del primer semestre del año, donde Godoy Cruz buscará seguir en puestos de clasificación directa a los próximos certámenes internacionales hoy se encuentra en ubicaciones de boleto directo a la Copa Sudamericana 2024. En el inicio de esta semana se conoció que Tadeo Allende tuvo que pasar por el quirófano a raíz de un síndrome meniscal de su rodilla derecha que lo sacó a último momento del encuentro del pasado domingo ante Vélez en el José Amalfitani.

Según los especialistas consultados por este medio, el atacante nacido en Mina Clavero tendrá entre uno o dos meses afuera de las canchas y recién apuntaría su vuelta para el arranque de la Copa de la Liga. Este certamen dará inicio el próximo 20 de agosto con la fase de grupo, en tanto que los playoffs se disputarán entre el 3 y 10 de diciembre, en tanto que la final será el 16 del último mes del año.

Sin embargo, la finalización de este año futbolístico está previsto para el 23 de diciembre, sí dos días antes y en la antesala de Navidad se llevará acabó el Trofeo de Campeones. Ante este panorama, el cordobés que es el goleador del equipo conducido por Daniel Oldrá con seis tantos se perderá los últimos cotejos: Defensa y Justicia (este viernes desde las 19:00 en el Malvinas), Villa Mitre-16avos de la Copa Argentina-(jueves 20/07), Banfield (sin fecha confirmar en el Florencio Sola) e Instituto (sin día confirmado en Mendoza).

Con este escenario, Allende es un hombre fundamental en ataque y por esto es una perdida más que sensible para Oldrá y compañía tendrán que definir cuanto antes su sucesor. ¿Quiénes podrían ser los posibles sucesores del “11”?

Luciano Cingolani : Por primera vez fue titular en el año en la igualdad del domingo en Liniers, el ex Newells no tuvo una buena noche en el Amalfitani y estuvo al borde de ser expulsado por doble amonestación que Sebastián Zunino le perdonó la vida. En lo que va del año, solamente jugó nueve cotejos y aún no anotó ningún tanto. Lleva completado un total de 168’.

Tomás Conechny : Es uno de los artilleros de este semestre, el ex Almagro que llegó en el último mercado de pases es uno de los socios ideales de Hernán López Muñoz y ya lo demostró cada vez que le tocó ingresar desde el banco de suplentes. Uno de los puntos favorables del ex San Lorenzo, entre otros tiene gol en 22 compromisos jugados convirtió cinco conquistas en su cuenta personal. Tiene sumado 1258’ dentro del verde césped.

Matías Ramírez : Otra variante posible. Dentro de la estructura ofensiva de Daniel Oldrá, el ex Ferro podría ser otro candidato a quedarse con ese lugar vacante, aunque no esta en un gran nivel en este último tiempo. Comenzó siendo titular de la mano de Diego Flores y con el correr de las fechas fue perdiendo terreno, en este campeonato lleva jugado 17 partidos, todavía no tiene ningún grito y repartió una asistencia. Su saldo lleva poco tiempo en cancha dejando un total de 518’ jugados.