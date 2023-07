Facundo Altamira volvió a poner Primera

Sin jugar bien como en otras oportunidades, Godoy Cruz tuvo una tarde-noche del domingo para el olvido y así todo trajo a Mendoza un punto de oro para seguir en puestos de clasificación directa a la Copa Sudamericana 2024. Hoy se encuentra en la séptima ubicación con 37 puntos, ahora en la próxima parada se enfrentará ante un rival directo por estas colaciones, este viernes desde las 19:00 se medirá contra Defensa y Justicia en el Malvinas Argentinas.

Luego de la apertura del marcador por medio de Lautaro Gianetti, el defensor de Vélez aprovechó una distracción en el fondo del elenco de calle Balcarce y estampa el transitorio 1-0 en el José Amalfitani. Sin embargo, Daniel Oldrá metió piernas frescas para ir en búsqueda del empate, tres minutos antes del gol del chileno Thomas Galdames, en cancha ya se encontraba Facundo Altamira.

A los 26’ del segundo tiempo, el delantero de la cantera reemplazó al uruguayo Nicolás Fernández, aunque no tuvo demasiada participación fue una buena noticia en la Bodega y tras prácticamente dos años no jugaba en la élite. El jugador de 21 años que había debutado en el inicio de la primera etapa de Diego Flores en la goleada (4-0) ante Gimnasia en el Feliciano Gambarte volvió a la máxima categoría, debido a que no lo hacía desde el 18 de septiembre de 2021 en la igualdad contra Sarmiento (1-1) en el Gambarte.

En aquel antecedente, salió reemplazado a los trece minutos del complemento, Sebastián Lomónaco entró por el juvenil. Por otra parte, en este nuevo ciclo bajo la conducción de Oldrá es el séptimo cotejo que fue convocado, anteriormente no había sumado ningún minuto.

Cabe recordar que en el arranque de esa primera era del Traductor Flores jugó algunos compromisos y con este cumplió su cuarto en Primera División. Finalmente, Altamira volvió a poner Primera.