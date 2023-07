Una baja inesperada sobre la hora

La ilusión del equipo conducido por Daniel Oldrá está a flor de piel y este jueves desde las 16:00 en la cancha de Temperley buscará estar entre los mejores dieciséis de la Copa Argentina, donde se enfrentará en 16avos a una de las revelaciones como Villa Mitre de Bahía Blanca. Luego del último entrenamiento previo al cotejo que se llevó acabó en horas de esta mañana, Godoy Cruz emprendió viaje a la Capital Federal para esperar concentrado de cara al compromiso contra el elenco del Federal A y con la misión de sacar boleto a los octavos de final de este certamen.

Antes de dejar suelo mendocino y sin indicio de un probable once para verse las caras frente al Tricolor en las redes sociales del conjunto de calle Balcarce se dieron a conocer los citados para este espectáculo. En la misma se destacan los retornos de Braian Salvareschi y Lucas Arce, ambos no estuvieron presente en la presentación en el ámbito doméstico ante Defensa por estar suspendidos. El defensor central fue expulsado en el empate contra Vélez en el José Amalfitani; mientras que el lateral derecho llegó a la 5ta amarilla.

En otra línea, Juan Andrada se queda en Mendoza y el volante oriundo de San Luis presentó un leve cuadro febril, por ende, no estará en el Alfredo Beranger. Será la única baja en los convocados y en esta Copa Argentina había sido titular en el debut del Bodeguero en aquella llave contra Defensores Unidos de Zárate.

Otro de los nombres que quedó afuera de este listado es el juvenil, Lucio Cruceño, aquel defensor de la cantera que concentró por primera vez hace unos días atrás a raíz de las suspensiones no será parte de la delegación. En cuanto al tentativo XI, la idea principal de Oldrá es meter un mix, aunque no hay que descartar que sumen minutos Bruno Leyes (expulsado por roja directa) y Salomón Rodríguez (cinco amarillas) no estarán en el cotejo del lunes contra Banfield por la Liga Profesional.