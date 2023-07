Tomás Conechny: "Hay que pensar en Villa Mitre y en ganar los dos partidos por la Liga"

Tomás Conechny, de gran presente futbolístico en Godoy Cruz,, lleva anotado 6 tantos en total con la camiseta tombina. El último, fue en el empate ante Defensa y Justicia, 2 a 2, por la fecha 25 en el Estadio Malvinas Argentinas.







"La verdad que fue un lindo gol. Fue una buena jugada que arrancó Hernán López Muñoz. Salomón Rodríguez me asistió y solamente tuve que definir", manifestó.



Acerca de su actualidad, comentó: "Me siento con mucha confianza cuando entro a la cancha. Estoy pasando por un buen momento, hay que seguir trabajando y dejando todo por el equipo cuando nos toque jugar".



"Ahora, hay que pensar en el partido del jueves ante Villa Mitre por la Copa Argentina y tratar de ganar los dos partidos que nos quedan por la Liga Profesional, para terminar lo más arriba posible", concluyó el goleador.



El ex jugador de San Lorenzo, le marcó a Racing, Gimnasia y Esgrima, Independiente y Boca Juniors por la Liga Profesional y a Defensores Unidos, en la Copa Argentina.

Mateo Mendoza y el grupo

El defensor del Expreso tuvo su estreno como titular antre Defensa y Justicia, la jornada anterior y aseguró que sintió mucha emoción cuando el técnico, Daniel Oldrá, lo confirmó entre los once. También contó cómo está el grupo y el apoyo que le brindaron sus compañeros.



Mateo Mendoza, de 18 años había sumado minutos ante Barracas Central durante la fecha 1, en reemplazo de Pier Barrios.





"La verdad que me sentí muy bien en lo personal. Me hubiera gustado haber ganado el partido. El grupo está firme y estamos haciendo un gran campeonato", afirmó el juvenil a Diario UNO.



"Cuando Oldrá me dijo que iba a ser titular, sentí un poco de nervios, ansiedad. En la cancha me sentí muy bien y a medida que fueron transcurriendo los minutos me sentí mucho mejor", confesó tímido Mateo.



Mendoza jugó 9 partidos del torneo pasado en la Reserva dirigida por Javier Patalano y 3 del presente certamen.



"El Gato Oldrá siempre nos habla a los chicos y nos da muschos consejos. Es un ídolo del club y siento mucha emoción cada vez que me habla, por todo lo que representa", admitió.



Y agregó: "Se me escaparon algunas lágrimas cuando vi a mi familia en la tribuna".



"Todos los compañeros me han dado mucho apoyo y estoy muy agradecido por la confianza que me han dado", cerró.