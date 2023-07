Lucio Cruceño, una nueva aparición en la era de don Gato y su pandilla

Será un cotejo vital. Así será para describir el encuentro de este viernes, donde el equipo conducido por Daniel Oldrá en el Malvinas Argentinas tiene un duro examen y se enfrentará al siempre complicado Defensa y Justicia. Un compromiso frente a un rival directo buscando boleto a los próximos certámenes internacionales ambos hoy están ocupando un puesto en puestos de Copa Sudamericana 2024 y están teniendo un buen semestre futbolístico.

Con todos estos condimentos se verán las caras en el estadio provincial bajo el arbitraje de Silvio Trucco y estará acompañado por Nicolás Lamolina en el VAR. Luego de lo que fue el empate en su anterior presentación en el José Amalfitani, el conjunto de calle Balcarce consiguió un punto de oro en Liniers, aunque dejo como secuela dos bajas de cara a uno de los espectáculos que abrirá el capítulo 25 del campeonato.

En primer lugar, se trata de la perdida sensible de Lucas Arce, el ex lateral derecho de Gimnasia llegó a la quinta amarilla y tendrá que cumplir con una jornada de suspensión. Todo parece indicar que Mateo Mendoza ocupará el carril derecho de la defensa en lugar del ex jugador de San Telmo.

Después del empate de Thomas Galdames frente Vélez Sarsfield, el fin de semana pasado, el plantel dirigido por Sebastián Méndez se lo mostró molesto por algunos gestos del chileno y se desató el tradicional tumulto. Esta pelea desencadenó en la expulsión de Braian Salvareschi, el ex defensor de Barracas Central tuvo un cruce con Gianluca Prestianni y el atacante ítalo-argentino manifestó un duro golpe del zaguero que era uno de los suplentes, Sebastián Zunino le mostró la roja directa.

En este caso, aún no sabe cuantas fechas le darán al ex Sarmiento, entre otros que llegó en el último mercado de pases a la Bodega. Sin embargo, no son todas malas en medio de este escenario y entre los elegidos por el entrenador se destaca el regreso de Hernán López Muñoz, el ex River que es uno de los puntos altos vuelve tras cumplir con su sanción por llegar a la 5ta amarilla en la victoria agónica contra Platense en el Víctor Legrotaglie.

Es un hecho que el sobrino nieto del eterno, Diego Armando Maradona sea titular y reemplace a Luciano Cingolani en ofensiva, esta modificación lo pasaría como extremo derecho a Tomás Conechny este cambio se debe a la ausencia de Tadeo Allende. Una de las enormes apariciones de los convocados es la sorpresa de Lucio Cruceño, marcador central o puede jugar de lateral en la calle derecha recibió su primer llamado para concentrar con el elenco superior y lleva disputado solamente tres encuentros con la Reserva de Javier Patalano, salvo el último del lunes en el resto ingreso desde el banco de suplentes.

Otro canterano que se suma a los apellidos de Mendoza, Agustín Valverde, Facundo Altamira y Gastón Pedernera en estos mencionados ya debutaron en lo que va de esta primera parte del año. Hace unas fechas atrás fue el turno de Enzo Rivamar estar sentado por primera vez en el banco de suplentes, ahora llegó el momento de otro producto del semillero de Cruceño de tener su bautismo en la máxima categoría.