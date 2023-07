Sebastián Prediger: "Tigre es mi segunda casa, es mi familia"

El “Matador” cerró la primera mitad del 2023 con un triunfo ante San Lorenzo en el José Delalgiovanna y terminó en el puesto 16 de la tabla con 34 puntos. Una de las figuras del partido fue Sebastián Prediger, quién tras el encuentro charló con la prensa.

“Soy muy feliz acá, Tigre me hace las cosas muy fáciles a la hora de jugar al fútbol” declaró Prediger y agregó “Lo que me impide seguir siendo feliz es la situación de mi familia, yo evalúo como todos una vez que termina el torneo”.

Al ser consultado por los silbidos en Santa Fe y el rumor de su posible regreso a Colón dijo que “No te puede querer toda la gente” y manifestó que se siente agradecido de que todos quieran contar con él a la hora de formar un plantel. Además, resaltó la buena relación que el presidente Ezequiel Melaraña.

Asimismo, el mediocampista del “Matador” hizo referencia a lo que siente cuando se pone la camiseta de Tigre cada fin de semana: “Es mi segunda casa, a esta altura de mi vida es una familia”, y añadió “Hemos vivido tantas cosas”.

Por último, el ídolo matador, contó ante los micrófonos que no es una prioridad para él seguir ligado al fútbol el día que se retire y terminó “No le tengo mío a no seguir en el fútbol, siento que puedo ser feliz en otro lugar”.

Sebastián Prediger, conocido como el “Perro” llegó al “Matador” en la temporada 2017-18 procedente de San Martín de Tucumán, rápidamente se hizo dueño del mediocampo y de la cinta de capitán. Al final de este partido, jugó un total de 146 partidos (Primera División, Primera Nacional, Sudamericana y Copa Libertadores) y marcó 3 goles.

Con Tigre logró ganar la Copa Superliga 2019, único título del club en primera división y el ascenso en el año 2021. También jugó la Copa Libertadores 2020 y la Copa Sudamericana 2023. Fue subcampeón de la Copa de la Liga 2021.