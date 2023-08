Manuel Guillén: “Me fije en mi carrera y en lo que me convenía”

Queda cada vez menos y este viernes desde las 16:30, Godoy Cruz debuta en la Copa de la Liga cuando visite al siempre difícil Defensa en Florencio Varela con el firme objetivo de entrar en algún certamen internacional del próximo año. Durante este último tiempo, el equipo conducido por Daniel Oldrá de a poco se está reforzando y hace un rato en las inmediaciones de calle Balcarce fue presentado, Manuel Guillén, el marcador de punta derecho con último paso en la reserva de River: “Godoy Cruz me mostró un proyecto de lo que esta bueno para los jugadores jóvenes porque los potencia, me fije en eso y futuro” comenzó diciendo el futbolista de 21 años.

PULGAR PARA ARRIBA. Guillén llega con buenas referencias del mundo de River. Foto: Nicolás Castillo (Vavel Argentina)

Uno de los encargados de recibirlo fue Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Maradona le dedicó un posteó en una historia en las redes sociales: “Los chicos me recibieron muy bien. A Herni lo conozco de las inferiores de River nos cruzamos en reserva es un gran compañero, todo Godoy Cruz me recibió de primera, asique muy contento” comentó al ser consultado con que grupo se encontró en estos primeros días en suelo mendocino. Todavía no tiene ningún partido en la máxima categoría, el lateral dejo en claro sus principales características de juego: “Toda mi carrera jugué de lateral derecho, he jugado varios encuentros como central o lateral por izquierda. Me siento más cómodo de lateral derecho, me gusta desbordar y tirar centros al nueve”, además elogió a Lucas Arce su competidor en el puesto: “Hablé con Lucas muy buena persona, un profesional como trabaja. Es buen jugador está bueno también tener a otro, así yo miro a él y él me mira a mi para potenciarnos entre los dos”.

CONOCIDOS. Hernán López Muñoz y Guillén coincidieron en el semillero de River. Foto: Web

Al ser preguntado por este medio, Guillén dio su mirada acerca con que institución se encontró: “Estaba en la reserva de River, es muy distinto. Acá en primera se juega muchas cosas. Los chicos de primer momento me metieron al grupo, eso habla muy bien de ellos y del cuerpo técnico”. En la línea sobre su primer contacto con Oldrá: “Me dijo que me quede tranquilo lo que necesite acá voy a estar tanto yo como el staff técnico, eso habla muy bien de él”.

Para finalizar, el hombre que llega en condición de préstamo hasta el 31 de diciembre de 2024 con una opción de compra de un millón de dólares por el 50% de su ficha: “Le he hecho gol a Godoy Cruz, también hable con el arquero de la reserva (risas)” concluyó en su primer contacto con la prensa.