El Tomba vuelve a mirar el mercado de Núñez

No es ninguna novedad nueva, durante estos últimos mercados de pases, Godoy Cruz se acostumbró a observar los pasillos del Más Monumental sobre todo aquellos jugadores que no tiene demasiado rodaje. Paso en su momento con Elías López, en el arranque de este año con Hernán López Muñoz y en el inicio de este periodo con el arribo de Manuel Guillén, lateral derecho que no iba a tener chance en el club de Núñez.

Luego de la temprana eliminación del vigente campeón de la Liga Profesional, Martín Demichelis tiene la intención de recortar su plantel y hay varios nombres que no tendrán demasiada participación de cara a lo que viene en lo inmediato. Uno que la tendrá complicada y seguramente buscará una salida será Elías Gómez, el lateral izquierdo nunca pudo asentarse en ese carril tras la llegada de Enzo Díaz, el ex Talleres le ganó la pulseada al ex Argentinos Juniors.

Hace poco despertó el interés de Nacional de Uruguay, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto debido al trágico momento que vivió el nacido en Granadero Baigorria por el fallecimiento de su madre y su hermana en un accidente automovilístico. Ante este escenario, el equipo conducido por Daniel Oldrá lo tiene en carpeta sabido que el entrenador confesó públicamente y en una entrevista con este medio que necesita un marcador de punta por el otro sector.

Esto se debe a tener una competencia de Thomas Galdames, hoy el titular y todavía no convence el rendimiento de Andrés Meli o la vuelta de Elías Pereyra después de su préstamo por el fútbol griego. La idea principal de los dirigentes del Expreso es acercarle un ofrecimiento en las próximas horas, no será sencillo porque tiene dos competidores de pesos para quedarse con el “3”, también es buscado por Independiente y sueña con repatriarlo Rosario Central (estuvo allí desde el 2013 hasta 2019).

Durante este último semestre, el ex Defensa y Justicia solamente disputó solamente seis encuentros (no convirtió goles) y dio una asistencia. Además, hace un año se encuentra en el Millonario tras un polémico pase porque estuvo a horas de firmar en el Rojo de Avellaneda lleva disputado 37 partidos, anotó un tanto (frente Alianza Lima en 2022) y repartió siete pases gol

Se viene horas decisivas para el futuro de Gómez, ¿será otra de las incorporaciones para la segunda parte del año? Cabe recordar que el Tomba sondeó de manera informar a Agustín Fontana, el ex delantero de Banfield hoy marginado por Demichelis y compañía.