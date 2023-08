Hernán López Muñoz y un gol idéntico bajo las mismas raíces

Mismos movimientos. Hace unas semanas atrás circuló en las redes sociales una entrada en calor de Hernán López Muñoz imitando a su tío al eterno Diego Armando Maradona y no hay dudas que al ex Central Córdoba le corre por la vena sangre, la imagen que supo mostrar en su momento el campeón del mundo en México 1986. Hoy lo disfruta el mundo Godoy Cruz que sueña con que se quede por mucho tiempo más y el hincha del conjunto de calle Balcarce tienen la ilusión intacta de hacer uso de la opción de compra que le corresponde a River-dueño de su pase-.

Aunque en reiteras oportunidades, el creativo declaró que el va a ser el último en enterarse y esto mismo comentó tras el triunfazo contra Instituto en la última fecha de la Liga Profesional, donde de la mano de Daniel Oldrá como entrenador es uno de los futbolistas claves en la creación y ganó terreno en esta era después de no tener demasiados minutos en la etapa de Diego Flores. En resumen, en este último campeonato, el nacido en Villa Parque disputó 21 partidos, convirtió tres conquistas y repartió cuatro asistencias en total.

En el segundo tiempo en el encuentro del domingo en el Malvinas, el “8” ya venía levantando su nivel con el correr de los minutos, a los 26’ luego de un centro pasado de Thomas Galdames para la cabeza de Salomón Rodríguez y el delantero uruguayo lejos de ser egoísta la bajo atrás a la soledad de López Muñoz. Solamente la tuvo que acomodar para sacudir con su mejor perfil y mete la pelota al ángulo del arco defendido por Manuel Roffo estampando el 4-1 parcial en el estadio provincial.

Más de uno a penas el balón tocó la red, empezó hacer memoria en la tribuna y recordó un gol idéntico de Maradona del ex atacante de Napoli en el Mundial de Estados Unidos 1994. En esta recordada cita por la famosa frase: “me cortaron las piernas” de Diego cuando se confirmó que el doping positivo antes de que se termine su participación en este certamen, el ex Barcelona, entre otros en la goleada (4-0) de Argentina sobre Grecia en la fase de grupos recibió un buen pase de Fernando Redondo (padre del actual mediocampista de Argentinos Juniors)

Mismo sello, el eterno “10” metió un golazo para el transitorio 3-0 en el Foxboro Stadium de Boston y dejo sin chances a Antonis Minou, el arquero del elenco europeo en este registro histórico. En fin, López Muñoz tiene en su ADN, el mismo estilo parecido que su tío debido a que es nieto de Ana (una de las siete hermanas del Pelusa).