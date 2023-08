Enzo Gaggi: “Me he dado cuenta desde el primer día que es un club que se puede crecer mucho”

Luego del debut en la Copa de la Liga, donde Godoy Cruz venció por la mínima diferencia a Central Córdoba, ahora el equipo conducido por Daniel Oldrá ya está con la cabeza puesta en el encuentro del sábado ante Lanús en el Néstor Díaz Pérez. Tras firmar su contrato hace unos días atrás, Enzo Gaggi, una de las últimas caras en este periodo de fichaje dio sus primeros testimonios como nuevo hombre de calle Balcarce: “Creo que estas dos semanas me han servido mucho para adaptarme para conocer a mis compañeros, me he dado cuenta que es un equipo muy intenso. Muy contento por la oportunidad” comenzó diciendo el ex interior con último paso en el Volos FC de Grecia.

En su carrera, el nacido en Rafaela tuvo paso por varios clubes, entre esos Chaco For Ever, donde mostró su mejor versión: “Antes de venir hable con mi representante, he pedido referencias. Me han hablado maravilla de este elenco, me he dado cuenta desde el primer día que es una institución que se puede crecer muchísimo”. Además, el ex Central Norte de 25 años añadió: “Vengo aportar lo mío. Me he dado cuenta la diferencia de intensidad, allá en Grecia se juega más dinámico acá es más vertical, entrenando poniéndome a punto para dar lo mejor” comentó acerca en que etapa se encuentra.

NUEVA CARA. Enzo Gaggi puede ocupar el lugar que dejo vacante la ida de Abrego. Foto: Nicolás Castillo (Vavel Argentina)

De cara al próximo cotejo en el campeonato, Oldrá ya podrá tenerlo en cuenta: “He entrenando bastante bien las dos semanas, asique si el entrenador lo decide puede contar conmigo” dio a entender que está bien físicamente. Al ser consultado por este medio: “No he tenido compañeros que han estado acá. En la empresa de mi representante trabaja Facundo Castillón, es un gran amigo mío. Prácticamente todo lo que se es gracias a él” sobre si ha tenido algún conocido que haya tenido un pasado por la Bodega.

RECORDADO. Facundo Castillón (derecha) dejo una buena huella en el Tomba. Foto: Web

Sin embargo, Gaggi se ilusiona con pelear arriba en este semestre: “Siendo sinceros, nuestro equipo está para pelearle a cualquiera. Somos un equipo humilde, trabajador, apuntamos a clasificar alguna copa. Pero estamos en condiciones de pelear”. Por último, el extremo hizo hincapié acerca de su último partido oficial que fue en mayo pasado: “Principalmente los equipos grandes de allá de Grecia que van grandes jugadores, Marcelo, James Rodríguez eso equipo siempre marcan más la diferencia” concluyó en charlas con los colegas presentes.