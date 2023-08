Ahora, sí: Enzo Gaggi finalmente puso el gancho

Sigue sumando protagonistas. Tras la certeza que Daniel Barrea ya está en suelo mendocino para ser una de las nuevas caras de este modelo de Godoy Cruz, en la previa al estreno en la Copa de la Liga del equipo conducido por Daniel Oldrá sumó un nuevo apellido a sus filas. Una de las principales preocupaciones era la situación de Enzo Gaggi después de conocerse a mediado de mes que era uno de los refuerzos del elenco de calle Balcarce, el ex interior de Chaco For Ever con último paso en el Volos FC de Grecia, finalmente selló su vínculo con el Bodeguero.

¡Bienvenido, Enzo! 👋



El volante Enzo Gaggi es el nuevo refuerzo del Único Grande del Oeste Argentino🔝🙌



✅ El jugador de 25 años, con último paso por el Volos de Grecia, se sube al Expreso 😉🚂#VamosTomba 🔵⚪ pic.twitter.com/Q87Cs0pLZk — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 25, 2023

Luego de su primera experiencia en el viejo continente, el nacido en Rafaela, Santa Fe volvió al país y es una nueva incorporación del conjunto de Oldrá se suma a los nombres de Manuel Guillén, Lucio Falasco y Luciano Pascual eran hasta acá los nuevos apellidos. En horas de la tarde de este viernes y en la víspera al bautismo en el campeonato, en las redes sociales se confirmó que el ex jugador de Central Norte puso la firma hasta diciembre del 2024 llegando en condición de agente libre proveniente del fútbol griego.

Los números de Gaggi en la última temporada llegó a disputar 16 partidos, anotó un gol y repartió dos asistencias en su cuenta personal. Su último encuentro oficial se produjo el 14 de mayo pasado en la goleada sufrida (4-0) frente AEK Atenas, disputó solamente 75’ y salió reemplazado en el complemento, en su lugar ingreso Athanasios Triantaflyllou.

Si, el cuerpo técnico decide podrá ser tenido en cuenta para el cotejo del domingo contra Central Córdoba en el Malvinas Argentinas a partir de las 14:30 con arbitraje del polémico Jorge Baliño. ¿Será citado para el ansiado debut del Tomba en el torneo doméstico?