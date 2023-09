El dilema del carril izquierdo en la última línea pensando en el Halcón

No descansa. A comparación de otros elencos, Godoy Cruz no se tomará un receso porque este fin de semana en nuestro país salvo algunos encuentros de octavos de final de la Copa Argentina o la continuidad del ascenso no habrá actividad por la doble fecha FIFA. El lunes próximo desde las 20:00, el equipo conducido por Daniel Oldrá se pone al día y se enfrenta ante Defensa y Justicia en el Norberto “Tito” Tomaghello, este encuentro de la primera fecha de la Copa de la Liga que fue suspendido por las condiciones climáticas.

Con el sueño intacta, en calle Balcarce sabe que en caso si consigue quedarse con los tres puntos se colocará en puestos de Copa Libertadores y escalaría al cuarto lugar en esa tabla anual tras el buen arranque del campeonato con un triunfo (Central Córdoba) y un empate (del sábado pasado contra Lanús). Se medirá frente un rival directo por estar en las colocaciones de clasificación directa a los certámenes internacionales del próximo año.

Pensando en el cotejo en Florencio Varela, el Bodeguero tiene una perdida sensible, se trata de Thomas Galdames, el marcador de punta que fue uno de los hombres destacados en la igualdad en La Fortaleza siendo clave por armar la jugada del transitorio 1-1 y asistir en el agónico tanto de Tadeo Allende en la última pelota. Eduardo Berizzo, convocó al ex Unión Española para los compromisos de Chile frente Uruguay y Colombia en el arranque de las Eliminatorias.

Ante este panorama, el cuerpo técnico tiene un problema y tendrá que realizar si o si un cambio obligado en el carril izquierdo de la última línea, en principio hay dos candidatos a ocupar ese puesto vacante. Uno de los posibles reemplazos será el bautismo de Martín Luciano, el ex Newells que fue el último de los refuerzos en poner la firma podría tener sus primeros minutos, cabe recordar que el juvenil de 20 años llegó para cubrir la ida de Andrés Meli no juega oficialmente desde octubre de 2022.

Por último, otra de las posibilidades puede ser el retornó de Elías Pereyra, el ex San Lorenzo volvió luego de un préstamo por el fútbol del viejo continente y estuvo cedido en el Athens Kallithea FC de la segunda división, donde no tuvo demasiado rodaje y su última vez oficialmente fue en junio de este año. Además, su último juego por los puntos con la camiseta del Expreso fue en octubre del año pasado en un empate contra Argentinos Juniors (0-0) en el Malvinas Argentinas.