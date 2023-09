Matías Espíndola: "Fue algo muy bonito poder debutar en Primera"

Tigre empató 0-0 ante San Lorenzo por la Copa de la Liga en el José Dellagiovanna, tan solo suma 5 puntos en lo que va de torneo y preocupa la zona de descenso. Uno de los puntos positivos fue haber visto el debút de Matías Espíndola como local y en el torneo, si bien había sumado pocos minutos ante Puerto Cabello por Copa Sudamericana.

Finalizado el encuentro, el jugador habló con los medios partidarios y expresó su felicidad por sumar minutos.

"¿Que se siente debutar en la Primera de Tigre como local?" Es algo muy lindo de verdad, espero que sigan llegando las oportunidades. Tuve la oportunidad de jugar con Ezequiel Forclaz dentro del campo, que nos conocemos hace 5 años jugando juntos en Reserva. El enganche agregó que se sintió contento cuando ingresó Forclaz ya que se entienden de buena manera en el campo tras tantos años jugando juntos.

Al ser consultado por su posición y sus roles, Mati afirmó "Lucas (Pusineri) me pidió que juegue suelto, que me suelte, que juegue sin presión en mi primer partido."

Matías Espindola estuvo varias fechas sin ser convocado en la Primera División e incluso cuando quedaba entre los concentrados, no era llevado ni al banco de suplentes. "Siempre tuve la esperanza de poder debutar que se me de la chance y en la semana hable con el entrenador y finalmente se me dió"

Finalmente el joven de 19 años mandó un mensaje tranquilidad y pidió por el apoyo de la gente "Nos faltó algo de suerte, no se nos dio el gol" "Hoy demostramos que estamos tranquilos, que jugamos bien y que con el apoyo de la gente saldremos adelante"

Matías Román Espíndola es un chico categoría 2003, quien ha hecho todas las inferiores en el Club Atletico Tigre. Es un enganche muy técnico y habilidoso, que bajo el mando de Juan Carlos "Chimi" Blengio ha ido agregando una mayor velocidad y goles a su juego, tambien se ha desempeñado como volante por izquierda o segunda punta cuando el partido lo ha requerido. En Reserva ha disputado 60 partidos y marcó 10 goles.