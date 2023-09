Alexis Castro: Somos conscientes que estamos con la posibilidad de salir de una zona que no nos gusta

Tras un angustioso 0-0 donde el Matador mereció llevarse los 3 puntos, Alexis Castro una de las voces que siempre da la cara en zona mixta se acercó a dialogar con los medios partidarios del club y dió su analisis del partido.

"Salimos a buscar los 3 puntos con urgencia, San Lorenzo es un equipo que defiende con mucha gente atrás y no le suelen generar ocasiones pero hoy no fue el caso, hoy Tigre le generó muchas ocasiones pero su arquero de un gran presente no nos permitió convertir el gol" Palabras de Castro que reflejan su angustia y bronca ante los resultados que no se dan.

Como dato de color, Tigre es el equipo que más remates necesita para convertir un gol, necesita casi 50 remates al arco para convertir un gol. Data de @DataMoroni en Twitter. El Matador debe corregir con urgencia esa faceta, sobretodo porque el segundo peor, Lanús, necesita menos de la mitad.

"Somos conscientes que estamos con la posibilidad de salir de una zona que no nos gusta. Hay que quedarse con las cosas positivas, es un punto importante pero tampoco hay que conformarse con ello ya que vinimos a buscar los 3 puntos" Si bien ven positivo sacar un punto contra uno de los cinco grandes, el mediocampista recalca que Tigre debe aspirar a más y a salir de la peligrosa zona de descenso a la que se aproxima.

Se produjo el debut de Matías Espindola y se le consultó a "Pucho" Castro sobre que consejos le da a los jóvenes "Les dije que entraron muy bien e hicieron un gran partido. Me pongo contento por ellos y entiendo su situación, en un club como Tigre es complicado llegar a debutar en Primera División y nosotros como referentes debemos darles ese apoyo y confianza, para que puedan aportar al equipo siempre que lo necesite"

Castro es uno de los jugadores surgidos del Club que aún conforma el plantel, creciendo como referente desde su vuelta | Foto: LocosxTigre



"Yo creo que tuve que sumar 100 partidos en Reserva hasta lograr debutar, todo lleva un proceso. Viganoni no suma entrenamientos con nosotros, no lo conocemos en el día a día y tampoco me parece soltarlo en el campo y quemarlo, hay que acompañarlo y ayudarlo para que en el día de mañana pueda aportarnos con sus condiciones" Ante las inquietudes de los hinchas sobre la no convocatoria de Camilo Viganoni, Alexis respondió con su opinión como futbolista surgido de Tigre y marcó que Camilo aún necesita su proceso de adaptación y no hay que apurarlo.

Y no estuvo tan lejos, según la cuenta de X @TigreDatos Alexis Castro disputó 84 partidos en Reserva entre 2012 y 2016 lo cual marca un poco la pauta que incluso para grandes jugadores en sus inicios, ha sido dificil hacerse un hueco en el Club de Victoria.

El Matador debe enfocarse en ganar el próximo duelo ante Velez, este viernes nuevamente como local en el José Dellagiovanna a las 20:00hs lo que será un duelo de 6 puntos al competir con un rival directo de la zona baja.