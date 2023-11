Daniel Oldrá: "No voy a decir nada, ustedes lo vieron"

Godoy Cruz cayó ante Tigre por la mínima en la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional y terminó su invicto. El encuentro tuvo varios fallos arbitrales polémicos, un gol anulado a Daniel Barrea por una falta previa de Tadeo Allende y un penal no sancionado que le cometieron a Roberto Fernández en la puerta del área. Una vez finalizado el duelo, en conferencia de prensa el director técnico del Bodeguero, Daniel Oldrá expresó sus ideas acerca del partido.

Sobre la falta previa al gol de Godoy Cruz, el entrenador declaró:"No voy a decir nada, ustedes lo vieron. No hace falta que diga nada. No me gusta hablar. Recién termina el partido, hay que analizar. Creo que no fue nada. Ustedes lo están viendo, lo ven de afuera más fácil que nosotros, que estamos dentro de la cancha con las pulsaciones mil por mil. Todos lo vieron, queda ahí. Es la realidad. No hace falta que diga nada, ni me corresponde".

"No jugamos como veníamos jugando, pero yo creo que hubiera sido más justo un empate. La verdad que no tuvimos un gran partido y lamentablemente no estuvimos firmes en tres cuartos para arriba y eso por ahí nos terminó costando el partido", analizó el DT.

Sobre cómo está parado el equipo y las actuaciones que vienen teniendo "El Gato" dijo: "Estamos bien parados, lamentablemente hoy se perdió, pero hay que seguir. El fútbol argentino tiene estas cosas, es super competitivo y hoy creo que regalamos el primer tiempo y eso nos terminó costando el partido. Hay que dar vuelta la hoja, quedan tres partidos fundamentales y seguiremos con la misma temática para llegar a los que nos habíamos propuesto con el grupo de jugadores, pelear esta parte del torneo que seguro nos dará la posibilidad de jugar alguna copa. Además el entrenador reflexiono acerca de la derrota: "No tuvimos contundencia, ni el fútbol que veníamos teniendo, los volantes ofensivos y los delanteros no se encontraron y repito que me parece que regalamos el primer tiempo.

En cuanto al balance de la temporada en general Oldrá destacó: "El balance es bueno y es bueno porque tengo un gran grupo de jugadores que vienen peleándola, todos unidos. Un grupo joven, en el que son inteligentes y quieren llegar a lograr el objetivo que nos hemos propuesto entre todos. El balance está visto, hemos tenido una gran campaña, estamos peleando los tres lugares de clasificación, más el torneo.

Ya por finalizar en entrenador hizo referencia a la salida de Lucas Arce: "Lucas tenía en el gemelo una molestia importante así que decidí en el entretiempo dejarlo afuera"

Y por último consultado sobre cómo había preparado el partido sabiendo que Tigre venía de varias fechas sin ganar y estar complicado el DT respondió: "Lo planificamos como todos los partidos, a pesar de saber en la situación que estaba, sabíamos que venir a jugar en la cancha de Tigre era difícil.