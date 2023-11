El Tomba no pudo con el Matador y dejo pasar la posibilidad de quedar líder en soledad

Los primeros minutos en el Coliseo José Dellagiovanna comenzaron sin demasiado ritmo en un rápido campo de juego producto de la lluvia en Capital Federal, Tigre presionando alto la salida del fondo de un Godoy Cruz que esperaba en su campo para salir rápido de contragolpe. En uno de los primeros avisos, José Paradela buscó su mejor perfil y el ex River sacudió de media distancia se fue a penas desviado del palo derecho de Diego Rodríguez.

Con la necesidad de sumar para salir de la zona roja del descenso, el equipo conducido por Lucas Pusineri era de lo mejor en cancha bajo el número telefónico 4-3-1-2, en tanto el conjunto dirigido por Daniel Oldrá se ubicaba con el conocido 4-2-3-1 y era saltar la presión con varios pelotazos. Sin embargo, a los 22’ se encendió la polémica Tadeo Allende armó un jugadón y asistió al arribo de Daniel Barrea, el ex Belgrano solamente la tuvo que empujar ante el arco vacío de Santiago Rojas.

Pero…Fernando Echenique a instancias de Lucas Pardo, marcaron falta en ataque al ex Instituto sobre Sebastián Prieto, el Gato y compañía se lo mostraron molesto en el banco de suplentes por la decisión de la terna arbitral. La pregunta del millón en el Coliseo era, ¿qué cobro? en una de las jugadas dudosas en esa etapa inicial.

Cuando el primer capítulo estaba a punto de irse y todo parecía indicar que, sin goles, Lucas Arce en su intensión de sacarla y Ezequiel Forclaz estuvo rápido para leer ese error del ex Gimnasia de Mendoza para encima de Diego Rodríguez para estampar el 1-0 transitorio para los Azules del Norte. Fue un mal primer tiempo en líneas generales del Expreso, el elenco de Pusineri fue de lo mejor el que más veces intento, Echenique le anuló de pésima manera la apertura del marcador al club de calle Balcarce.

Por otra parte, el segundo tiempo arrancó frenado por diferentes infracciones, el Bodeguero se adueñó de la tendencia del balón, aunque sin demasiado peligro no podía encontrar a Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Maradona estaba perdido en el terreno de juego. Otra vez, Echenique en el ojo de la tormenta a los 19’, Nicolás Fernández remató incomodo, Agustín Cardozo se lo llevó puesto al volante uruguayo, el árbitro principal y Héctor Paletta en el VAR no marcaron la pena máxima.

En el lluvioso José Dellagiovanna, Godoy Cruz no tuvo una buena tarde noche y dejo su invicto de once encuentros sin conocer la derrota no pudo quedarse con la punta en soledad de la zona B de la Copa de la Liga. Ah, volvió a ser una nueva actuación que dejo bastante que desear de los hombres de negro no le cobraron un gol licito al Tomba y no le dieron un claro penal. Lo positivo en este contexto es que el Expreso termina una nueva fecha en puestos de Copa Libertadores 2024.

Síntesis

Tigre (1): Santiago Rojas; Martín Garay, Robert Rojas, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Agustín Cardozo, Lucas Menossi ©; Ezequiel Forclaz, José Paradela, Aaron Molinas y Renzo López. DT : Lucas Pusineri

Godoy Cruz (0) : Diego Rodríguez ©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Daniel Barrea. DT : Daniel Oldrá

Gol : en el primer tiempo : 43’ Ezequiel Forclaz (T)

Cambios : en el primer tiempo : 36’ Víctor Cabrera por Robert Rojas (T); al inicio del segundo tiempo : Manuel Guillen por Lucas Arce (GC); 21’ Alexis Castro y Nicolás Reniero por Ezequiel Forclaz y Renzo López (T); 22’ Salomón Rodríguez por Bruno Leyes (GC); 37’ Enzo Larrosa y Luciano Cingolani por Tomás Conechny y Daniel Barrea (GC) y 40’ Cristian Zabala por Lucas Menossi (T)

Amonestados : en el primer tiempo : 38’ Daniel Barrea (GC); en el segundo tiempo: 25’ Manuel Guillen (GC); 33’ Nicolás Reniero (T); 34’ Federico Rasmussen (GC) y 46’ Pier Barrios (GC);

Expulsados : no hubo

Árbitro : Fernando Echenique