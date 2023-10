El Tomba en perfil bajo va asomando en las dos tablas

Los primeros minutos en el Coloso Marcelo Bielsa arrancaron demorado por la lluvia de bengala de los hinchas de Newells, en esos primeros instantes era el que se adueñó de la tendencia del balón, en tanto que Godoy Cruz era esperar en su campo para salir rápido de contragolpe. No se habían registrado demasiadas llegadas frente los arcos, salvo un disparo lejano de Ángelo Martino controlado por Diego Rodríguez, el equipo conducido por Daniel Oldrá respondió por medio de Hernán López Muñoz y el “10” quiso dejar en el camino a Lucas Hoyos que le adivinó la intención al sobrino nieto de Diego Maradona.

En el plan del conjunto dirigido por Gabriel Heinze era explotar la trepada de sus laterales y dejaba un hueco en el medio de la defensa algo que el club de calle Balcarce buscaba sacarle jugo jugando a uno o dos toques con los explosivos de arriba. El número telefónico era el conocido 4-2-3-1 en reiteras oportunidades en esa media hora de juego, Daniel Barrea se posicionaba como falso “nueve” para que Tadeo Allende o Tomás Conechny sean la referencia en el aérea.

Sin embargo, cuando no pasaba nada en la noche rosarina, Thomas Galdames se proyectó al ataque y el lateral chileno envió un centro buscapié a un espacio vacío para encontrar el pie de Barrea, el ex Belgrano estampo el transitorio 1-0. Pablo Dóvalo cerró el telón de esos 45’ iniciales, en un clima hostil por los reproches de los simpatizantes del Rojinegro a sus jugadores, en ese primer capítulo no hubo mucha acción para destacar, el Bodeguero encontró el tanto en el tramo que estaba siendo todo indeciso en el Coloso.

Por otra parte, en el complemento comenzó con la intención del Expreso de hacerse dueño del cotejo para no sufrir con la tendencia que dure varios minutos y así llamar la presión de los hombres del dueño de casa. Los corazones en el banco del elenco de Oldrá se paralizaron por unos segundos, Jorge Recalde provocó la brillante atajada del Ruso Rodríguez, el ex arquero de Independiente se quedó con la pelota en la línea y le ganó el duelo al delantero paraguayo.

Ese aviso fue un llamado de atención, el Tomba se refugió en su campo para salir de contra y el ingreso de Francisco González le dio otra dinámica al ataque del equipo de Heinze debido a que adelantó sus líneas. Un zurdazo que tenía destino de ángulo de Nicolás Fernández, el uruguayo estrelló el travesaño de los tres postes defendido por Lucas Hoyos, el portero mendocino ya estaba vencido.

De un pelotazo largo, Salomón Rodríguez pivoteó y rápidamente asistió a Conechny, el mediapunta que volvía tras cumplir su suspensión dejo pagando a Hoyos y con el arco vacío definió para el parcial 2-0 en el Marcelo Bielsa. Después de este eufórico grito, el entrenador del Tomba movió el banco para descansar piernas adentro Manuel Guillen y Agustín Valverde en lugares de Galdames y López Muñoz para tratar de tener piernas frescas en los últimos minutos.

En tanto, el Gringo Heinze no le pudo encontrar una vuelta al compromiso y el DT de la Lepra estaba siendo mirado de reojo por los plateítas cerca del banco de suplentes. Dóvalo adicionó cinco minutos y en ningún momento el arco del Ruso corrió peligro, Godoy Cruz piso fuerte en Rosario para seguir invicto en esta Copa de la Liga de esta manera compartiendo punta de la zona B con Belgrano (ambos con 18 puntos) y como frutilla del postre escaló a la tercera posición de la Tabla Anual, alimentando aún más su sueño de volver a los ámbitos internacionales y hoy estaría sacando boleto a la próxima Copa Libertadores 2024, si la primera parte del torneo terminará hoy se estaría enfrentando a Huracán (3° A).

Síntesis

Newells (0): Lucas Hoyos ©; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortíz, Ángelo Martino; Juan Sforza, Iván Gómez, Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT : Gabriel Heinze

Godoy Cruz : (2): Diego Rodríguez ©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Daniel Barrea. DT : Daniel Oldrá

Goles : en el primer tiempo : 37’ Daniel Barrea (GC); en el segundo tiempo : 34’ Tomás Conechny (GC);

Cambios : en el segundo tiempo : 9’ Francisco González por Ramiro Sordo (N); 19’ Salomón Rodríguez por Daniel Barrea (GC); 21’ Cristian Núñez por Bruno Leyes (GC); 26’ Guillermo May por Jorge Recalde (N); 35’ Pablo Pérez por Ángelo Martino (N) y 35’ Agustín Valverde y Manuel Guillen por Hernán López Muñoz y Thomas Galdames (GC)

Amonestados : en el primer tiempo : 23’ Lucas Arce (GC); 43’ Gustavo Velázquez (N); en el segundo tiempo : 25’ Thomas Galdames (GC) y 47’ Armando Méndez (N);

Expulsados : no hubo

Árbitro : Pablo Dóvalo