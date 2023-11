Tadeo Allende empieza asomar en el Viejo Continente

Atrás ya quedó la notable victoria del lunes frente Platense en el Malvinas Argentinas, donde Godoy Cruz tras una serie de resultados se trepó a la primera ubicación de la zona B de la Copa de la Liga y quedó cada día más cerca de abrochar su clasificación a la próxima Copa Libertadores 2024. Hasta el momento, el club de calle Balcarce confirmó su participación en la Copa Sudamericana 2024 y sería la tercera en su historia de ante mano ya sabe que en el próximo año jugará un certamen internacional.

La próxima parada del conjunto conducido por Daniel Oldrá será dentro de unos días más precisamente, el lunes 13 cuando se enfrente al siempre complicado Sarmiento en el Eva Perón de Junín a partir de las 19:00. De cara a este cotejo, el entrenador no podrá contar con Tadeo Allende, una de sus principales figuras en este último tiempo y el desequilibrante atacante emprendió viaje con destino final Italia, esto se dio en horas del martes post compromiso ante el elenco de Vicente López.

#GodoyCruz 💣💣 Tadeo Allende no jugará contra #Sarmiento. El martes viajó a Italia para completar trámites de ciudadanía y volverá la próxima semana. Sí estará presente ante #Boca. Empieza a despedirse del Tomba. Si bien se habló de la Juve su destino estará en otra institución pic.twitter.com/UpG9Bt1tJx — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) November 9, 2023

¿Qué paso? el ex jugador de Instituto viajo hasta ese país para completar la documentación porque se está haciendo la ciudadanía y regresaría a suelo mendocino en la previa al match contra Boca Juniors (aún no hay día ni horario confirmado). Será una sensible baja en la estructura del Gato y compañía, en agosto pasado, Luis Grillo su representante en declaraciones con Dos de Punta dejo en claro el futuro de su futbolista: “Con los dirigentes de Godoy Cruz coincidimos que lo mejor es que Tadeo se quede hasta diciembre o junio del año que viene, dependiendo del tiempo que se demoren los tramites de su ciudadanía europea” dijo, Grillo en charla con el medio radial.

En este torneo, el nacido en Mina Clavero lleva disputado doce espectáculos, tiene convertido cuatro goles y repartió una asistencia en su cuenta personal. Su último grito fue en el triunfo por la mínima diferencia ante Estudiantes en La Plata. Según se conoció en la cocina de La Bodega es uno de los hombres a vender en el corto plazo y en principio, el objetivo de los popes es transferirlo al fútbol europeo.