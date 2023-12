Los puntajes en la eliminación de Racing de la Copa de la Liga 2023

Gabriel Arias (3): Volvió a mostrar que los penales siguen siendo su punto flojo. De hecho, no atajó ninguno de los últimos 26 penales que le patearon. Durante los 90´ estuvo correcto, aunque pudo haber salido a cortar el centro en el segundo tanto de Central. Es evidente que no está pasando por su mejor momento en el arco académico.

Facundo Mura (3): No se proyectó en ataque para concentrarse en marcar a Campaz. No solo no lo consiguió, sino que estuvo impreciso en cada intervención con pelota. Está lejos de aquel jugador que llegó a finales de 2021.

Leonardo Sigali (2): Su rendimiento está en caída libre. Cometió una falta evitable que terminó en el primer gol del rival, Quintana le ganó el duelo aéreo en el segundo tanto y erró el penal que dejó afuera a Racing. Noche negra para el capitán académico.

Nazareno Colombo (6): Completó un partido correcto y se afianza en la saga central. Muestra tener condiciones con la pelota entre los pies y tiene un buen porte físico que le permitió ganar duelos individuales en la marca.

Gabriel Rojas (4): Rendimiento opaco, sin demasiadas intervenciones a destacar. No desentonó, pero tampoco innovo o fue clave para el equipo por la banda izquierda.

Aníbal Moreno (4): No brilló en la salida de la pelota como es costumbre y falló su remate desde los doce pasos que pudo significar la ventaja de Racing en los penales.

Baltasar Rodríguez (5): A pesar de no brillar como en otros partidos, siguió siendo ese jugador que cambió el ritmo en la mitad de la cancha. Extrañamente el entrenador lo sacó siendo uno de los futbolistas que no solo te da despliegue físico, sino que también te puede aportar gol.

Juan Nardoni (4): De sus partidos más flojos en el año. No le faltó la usual voluntad de correr y llegar al área rival, pero estuvo muy impreciso con la pelota. Corrió mucho y finalizó mal varias jugadas.

Agustín Ojeda (4): Le faltó, otra vez, tomar mejores decisiones en la finalización de cada jugada. Así y todo, siempre se mostró como prácticamente la única opción de desequilibrio y uno contra uno que Racing tuvo. Debe mejorar su efectividad.

Juan Fernando Quintero (8): El mejor del equipo por lejos. El fútbol lo tuvo siempre a él como interprete. Metió varios pases entré líneas clave que no pudieron aprovechar sus compañeros. Ejecuto perfectamente los dos penales que tuvo que patear.

Gabriel Hauche (4): Es evidente que la posición de falso nueve no lo favorece, y hoy no fue la excepción. Pivoteo bien en varias oportunidades y se alejó de los centrales para jugar con sus compañeros. Definió mal varios pases que le puso Juanfer.

Futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes:

Emiliano Vecchio (5): A diferencia de sus últimas actuaciones, se lo notó lento y algo impreciso en algunas intervenciones. Igualmente asistió a Roger en el gol del descuento.

Roger Martínez (6): Ingresó al partido con la responsabilidad de generar peso en el área rival y lo logró. Convirtió un gol eludiendo muy bien al arquero y definiendo con jerarquía.

Agustín Almendra (5): Con poco para analizar, ingresó con ganas y le entregó dinamismo al equipo para ir en búsqueda del empate.

Maximiliano Romero (5): Prácticamente no tocó la pelota pero, medio de carambola, terminó generando el penal al último minuto en esa disputa del balón con un futbolista canalla.