La Academia empató contra Defensa y Justicia en un partidazo que cerró la undécima fecha

Muchas veces los partidos decepcionan. No te terminan entregando el espectáculo que prometen en la previa. Afortunadamente para imparciales, Defensa y Justicia – Racing no solo no decepcionó, sino que estuvo a la altura de los cruces anteriores.

Ni tiempo de acomodarse tuvieron los plateístas en el “Tito” Tomaghello. A los 57’’ Gabriel Hauche recibió la pelota casi en el punto penal y concretó el 0 - 1 parcial. La jugada había empezado con una buena circulación de pelota académica y terminó en un centro de Facundo Mura. Es necesario mencionar que el defensor central del local, Tomás Cardona, no pudo rechazar la pelota y eso posibilitó en gran parte que el balón llega al centro del área de Defensa.

Casi sin pensarlo, La Academia empezó ganando desde el arranque. Esto le dio esa tranquilidad que no se puede comprar ni adquirir. Esa tranquilidad para mover de un lado a otro la pelota sin tener al reloj como enemigo. Esto aportó le confianza a los jugadores de Racing. Al menos eso es lo que se vio durante gran parte del primer tiempo.

El mediocampo fue la clave para generar el dominio territorial con pelota. Aníbal Moreno y Juan Nardoni en la recuperación de la pelota y la posterior salida, y Agustín Almendra siendo el volante que generaba el vínculo con los delanteros. Defensa se vio sin dudas superado. Pero la diferencia factual era mínima. Y eso en el fútbol significa que nada está cerrado.

Otro factor importante estuvo en las bandas. Facundo Mura y Gabriel Rojas fueron flechas constantes que se arrojaron al ataque. Con los extremos (Baltasar Rodríguez y Gabriel Hauche) les hacían el dos contra uno a los defensores locales y así impusieron superioridad numérica. Ahora bien, cuando Defensa y Justicia se metió en el partido está claro que, a pesar de ser marcadores de punta, el fuerte de Mura y Rojas no es precisamente la marca.

Poco a poco, El Halcón de Varela comenzó a advertir, sobre todo, con desbordes de Santiago Solari por el extremo izquierdo. Lo mismo que le pasó al local en los primeros 20’, le sucedió a Racing en la otra mitad de la primera etapa. El lateral derecho Agustín Sant'Anna y el ya mencionado Solari avisaron varias veces.

El dicho dice que “el que avisa no traiciona”. Y así fue efectivamente. A los 34’ Solari combinó con Sant'Anna, y fue este mismo quien lanzó un centro atrás quirúrgico para que el Lucas Pratto, con vehemencia, cabecee e iguale todo. El remate de cabeza fue potente y venció las manos de un Gabriel Arias que pudo haber hecho algo más, aunque también fue un error de la defensa de Racing dejar que un futbolista rival entre solo sin problema alguno.

El primer tiempo terminó con un ambicioso golpe por golpe que seguramente alegró a los espectadores que no se veían involucrados emocionalmente con los equipos en acción. Racing, por su parte, no pudo aprovechar el buen arranque, aunque hay que mencionar que fue de lo mejor que mostró el equipo desde que asumió la dupla técnica conformada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla.

Agustín Almendra cada vez se afianza más como titular. Foto: @RacingClub

El segundo acto del partido no se quedó atrás. Racing nunca volvió a ser el dominador nato como en los primeros veinte minutos, pero ahora no necesitó tanto la pelota para lastimar al rival. A los 9’, y tras una falla defensiva de Nicolás Tripichio, Hauche quedó mano a mano frente al recién ingresado Cristopher Fiermarín (Bologna fue reemplazado en el entretiempo por lesión). El “demonio” pensó demasiado y el remate se fue varios metros arriba del travesaño. Caso parecido le sucedió a Almendra minutos más tarde.

Esa mitad de la cancha controlada y armoniosa que ambos equipos tuvieron en algún momento quedó atrás. Directamente se convirtió en vía libre. Ojo por ojo, El Halcón y La Academia protagonizaron un verdadero partidazo (como es costumbre en el último tiempo).

El local dio vuelta la historia a los 28’ gracias a un contrataque letal que pasó, sobre todo, por los pies de David Barbona que condujo y, tras un pase de “uvita” Fernández, terminó asistiendo de taco a Gastón Togni. El ex Independiente definió sin problemas ante un Arias que intentó achicar, pero fue demasiado tarde. Todo estaba 2-1 en Varela.

Digno de guion hollywoodense, el partido fue para el infarto. A los 31’, tras una clara mano de Tripicchio, y con actuación del VAR de por medio, el árbitro cobró penal y Gonzalo Piovi tuvo en sus manos el empate. Como todos sabían y era de esperarse, fue fuerte al medio. El joven arquero también lo intuyó y tapó el penal. Pero la cuestión no quedó ahí. El recién ingresado Juanfer Quintero conectó el rebote y convirtió lo que era el empate parcial. Pero todo quedo en la nada por un claro offside del colombiano.

Parecerá repetitivo, pero uno de los mejores partidos del año fue el que protagonizaron Defensa y Justicia y Racing en Varela. Grazzini y Videla no lo podían creer. A Racing se le escurría de las manos un partido que, a pesar de errores individuales, fue de lo mejor mostrado en el año. Sobre el final otra vez el encuentro mostró su carácter de imprevisibile.

A pesar de la dificultad que supuso reconocer los esquemas tácticos de ambos lados, Racing terminó con una sobrepoblación de volantes creativos. A priori uno podía pensar que la amplitud por la banda era lo que podía llegar a desestructurar la línea de cinco que Vaccari paró en los últimos minutos. Pero, a su vez, y a favor de la dupla técnica, el ingreso de Vecchio y Juanfer nunca puede aportar imprecisión. Todo lo contrario.

Cuando el destino parecía dictar la victoria del Halcón, una combinación de toques internos entre Juanfer, Vecchio, Maxi Romero, Y Jonathan Gómez demostraron la calidad técnica que puede tener Racing si conecta entre sí. Fue una sucesión de pases milimétricos en el medio de varias piernas rivales. Y Vecchio (quién sino) definió con una simpleza difícil de imitar. Tablas, fue 2-2 en Florencio Varela.

El árbitro pitó y se acabó, seguramente, el mejor partido de la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2023. Desde lo cuantitativo, Racing quedó cuarto en la zona B con 17 puntos. Estaría entrando al reducido. Pero, por otro lado, el hecho de no sumar de a tres le imposibilitó la chance de entrar a Copa Sudamericana. Quedó a 1 punto de Belgrano, el último clasificado y con quien todavía deberá enfrentarse.

El resumen del partido

Está claro que los próximos tres partidos serán definitorios no solo para lo que queda en este 2023, sino también para lo que vendrá en el 2024. Es clave que Racing, por lo menos, clasifique a Copa Sudamericana. En realidad es, como mínimo, una obligación debido al presupuesto que maneja el club de Avellaneda respecto a otros rivales.

¿La buena noticia? Que por primera vez en la era Grazzini – Videla el equipo generó varias chances claras de gol y mostró una mejoría notoria. ¿La mala? La falta de efectividad sigue siendo un problema a resolver y la defensa sigue dejando que desear. Fantasmas del ciclo Gago que siguen dando vueltas por los alrededores de Avellaneda