Godoy Cruz recibirá el próximo lunes a Sarmiento de Junín en el Malvinas Argentinas desde las 20:00. El equipo de Daniel Oldrá ya está clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga y espera que se definan las zonas para conocer a su rival en la instancia siguiente. Por su parte, el conjunto de Israel Damonte atraviesa un pésimo momento: se encuentra anteúltimo en su grupo y ya no tiene posibilidades de avanzar de fase.

El Presidente de la bodega, Alejandro Chapini, dialogó con Ídolos y Anónimos por Radio Jornada 91.9fm y habló de las remodelaciones del Feliciano Gambarte y el presente del conjunto de calle Balcarce:

"Nosotros empezamos con la idea del estadio hace mucho tiempo, hoy el 60%-65 % de la obra esta terminada, y 100% gracias a los socios. Al hincha en general hay que recordarle y decirle que hay que ir con cuidado y con pasos firmes, no queramos ir mas rápido de lo que podemos, es difícil, no es fácil".

⁣"Estamos contentos pero sabemos que siempre falta, y no es fácil, hay que llegar a una final todavía. Si no potenciamos nuestros jugadores y los que vamos buscando, ¿cómo hacemos?, es muy importante lo que tratamos de sostener y mantener día a día".

Sobre la situación contractual de Thomas Galdames y los ingresos del club: "Galdames esta a préstamo pero estamos intentando que sea del club. Siempre hemos sido racionales con los gastos, lo que no podemos no lo hacemos, a quien no le gustaría tener 3 jugadores más que potencien a los nuestros, a medida que ingresa dinero hemos construido o comprado jugadores, son momentos y medimos los gastos".

"En este momento tenemos que terminar lo que hemos empezado, la idea es que sea en los próximos meses, iba a ser el 1 de junio pero vamos a ver como estamos para esa fecha, el deseo es antes de que termine el año. Hemos comprado las butacas, riego, el piso, vamos a empezar a construir otra tribuna; estamos trabajando y no hemos tenido que pedir ningún crédito, con gente trabajando".

El Presidente dejó en claro su postura respeto a la prioridades del tomba en este momento: "Es un anhelo lo de Godoy Cruz campeón, estuvimos cerca pero vamos a ir a buscar lo mismo, la gente amaría que llegue una estrella pero más aman me parece volver a su casa. Venimos de un barrio y ese es Godoy Cruz, la esencia es el barrio, para eso estamos trabajando, para que tenga una identidad muy clara dentro de 20/25 años".

Finalmente, le recordó al hincha la importancia que implica asociarse al club para concretar todos los proyectos: "El club si no tiene socios, no se puede mantener nada, lo único que pido como dirigente es ´hacete socio´. Es la única manera, sino los proyectos se truncan".