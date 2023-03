Bruno Leyes: "Esto lo sacamos todos juntos, unidos"

Bruno Leyes se refirió al momento actual que Godoy Cruz atraviesa en la Liga Profesional, una mala racha de tres derrotas que puso en duda el desempeño colectivo y al mismísimo entrenador, Diego Flores, quien está cumpliendo su segunda temporada en el club.



Ante las preguntas del programa Ídolos y anónimos de Radio Jornada, Leyes afirmó: "Esto lo sacamos todos juntos, unidos, tirando para el mismo lado, jugadores, técnicos y la gente también".



El joven dio su visión acerca del próximo rival, Racing, por la jornada 6 de la Liga Profesional y del estado del campo en el Malvinas Argentinas: “Racing juega bien, viene sumando y es un rival duro, pero vamos a dejar todo en Mendoza para dejar los tres puntos en casa. La verdad que la cancha está mala, pero no es excusa para jugar el partido, vamos a intentar hacer nuestro juego lo mejor posible”



En cuanto a las falencias en el juego del Tomba, sostuvo: "Sabemos que nos faltan más situaciones de gol, pero para eso estamos trabajando esta semana para convertir y darle un triunfo a la gente".



Finalmente, le hizo un pedido a los hinchas para el lunes y lo que viene: "Estamos tranquilos, estamos trabajando duro y haciendo el intento todas las semanas. A la gente le pido que sigan bancando como siempre que nosotros vamos a darles un triunfo".

Todo más que bien

El defensor, Federico Rasmussen, también conversó con los periodistas de Radio Jornada esta semana y despejó las dudas sobre una interna en el vestuario tras la caída ante Rosario Central por 1-0 la jornada anterior.



"Quedamos con bronca de ese partido, pero muy metido en lo que viene y a dar vuelta la página", expresó el número 23.



Indagado sobre el golpe que recibió en el rostro con la suela del botín izquierdo de Alejo Véliz, que le provocó una hemorragia durante todo el primer tiempo, un posterior vendaje y una sutura en el complemento, el jugador aseguró: "Estoy bien, fue un corte al lado del labio, pero me pusieron los puntos abajo de la pera en otro corte que no se veía por la barba".



En cuanto al próximo partido, Rasmussen comentó: “Racing es un rival durísimo que viene de ganar, y todavía nosotros somos un equipo en formación que tenemos que seguir fortaleciendo y creciendo. Decidimos con el cuerpo médico que no forme parte de la práctica pero para el lunes ya voy a estar disponible y el cuerpo técnico decidirá“.



“Todo es parte del crecimiento, todos los partidos son para mejorar, está todo muy parejo y por mínimos detalles que tenemos que ir mejorando, hemos perdido los partidos. Ahora tenemos otra oportunidad que tenemos que aprovecharla y ganar el lunes sería un inyección muy grande e importante para nosotros”, declaró el ex Sarmiento.



Además, confesó: "Con Flores está todo más que bien, el plantel esta unido, es la única manera de salir de este mal momento. Es normal que después de resultados negativos se digan otras cosas, pero todo el grupo está muy bien y vamos a demostrarlo dentro de la cancha”.