Otra vez vuelve a estar en el ojo de la polémica, será evaluado en la semana y en el mundo River fue una dura trompada al mentón tras caer en el superclásico ante Boca Juniors en un vibrante compromiso que comenzó ganando a los diez minutos del primer tiempo y le dieron vuelta la historia en Córdoba. Luego de este duro traspié, Martín Demichelis (43) dio sus sensaciones en charlas con los periodistas presentes: “Jamás hablé de los árbitros ni lo voy hacer. Quería que se entendiera que podría haber sido por algo del juego y del final, pero me dijeron que no había sucedido nada” comentó, el DT del club de Núñez al ser visto ingresando el camarín de Yael Falcón Pérez.

En otra línea, el ex técnico de las inferiores del Bayer Múnich se lamentó el gol de Miguel Merentiel antes de que termine la primera etapa: “Ese gol los puso anímicamente para el segundo tiempo. Por eso en el entretiempo lo que más me preocupaba era lo emocional. Hicimos esa jugada preparada que casi nos da la ventaja, pero no fue gol después de un párate de varios minutos y ellos volvieron a salir fortalecidos” dijo como se encontraba su plantel en el descanso tras el primer grito del ex delantero de Defensa y Justicia. Sin embargo, una de las situaciones más extraña fue la salida de Claudio Echeverri en el complemento: “Había tenido fiebre hasta anoche (sábado a la noche)” explicó los motivos del porque el juvenil dejo la cancha.

Por otra parte, el ex defensor de la Selección Argentina explicó la elección de Facundo Colidio por sobre Pablo Solari: “El sistema que más nos está haciendo funcionar bien es con dos delanteros. Dentro de todos ellos, decidí por Borja, que es nuestro goleador y por Colidio que venía de hace tres goles” afirmó por el ingreso del ex atacante del Inter de la Serie A.