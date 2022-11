Un antes y un después de la era post “Pulga”

Antes de saltar a la cancha ayer(miércoles), Barcelona sin jugar se quedó sin posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Champions y esto se debe a la goleada del Inter sobre Viktoria Plzen. Las matemáticas no jugaron a su favor, entonces el club de Cataluña, a pesar que cayó goleado frente al poderoso Bayer Múnich nuevamente por segunda edición en fila estará en la Europa League.

En agosto del año pasado, en una de las bombas que sacudió el mundo futbolero, Lionel Messi en una emotiva conferencia de prensa anunció que no seguirá en el Blaugrana y aparecieron varios conjuntos interesados en contar con el atacante de la Selección Argentina. Todos los caminos parecían indicar que iba a reencontrarse con Pep Guardiola, uno de los entrenadores que lo marcó en su exitosa carrera, pero decidió llegar al gigante París Saint Germain.

Desde aquel 8 de aquel mes hasta la actualidad, los dirigidos por Xavi, uno de los referentes de la institución todavía sigue en deuda con la Liga de Campeones sumó su segundo baldazo de agua fría y toda esta historia comenzó de aquel inolvidable 2-8 sufrido en los cuartos de final en el estadio Da Luz ante el mismo rival que cayó en su penúltima presentación de esta fase de grupo. Como es una costumbre, los terceros de cada zona acceden directamente al segundo certamen en relevancia en el Viejo Continente y en todos los medios lo daban como uno de los firmes candidatos a quedarse con el trofeo.

Pero..en el fútbol no está dicha la última palabra y en semifinales, el equipo “Culé” quedó afuera de la competición en manos del Eintranch Frankfurt en el Camp Nou con un 3-2 resultado global contra los alemanes que se consagraron campeones hace unos meses atrás. Un nuevo cachetazo tras la ida del delantero de 35 años, en su época dorada con el jugador surgido en las inferiores de Newells, consiguió cuatro Orejonas (2005/06; 2006/07; 2010/11 y 2015/16). Ahora en el camino estará una nueva llave de la Europa League todavía no conoce a su adversario y tiene una cosecha muy pobre en el grupo C de la Champions, solamente tiene cuatro unidades de quince partidos disputados.